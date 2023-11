Ricordate il tronista Francesco Monte? Oggi è sparito dal mondo della tv | Ecco come è costretto a campare

Alzi la mano chi si ricorda dell’ex tronista, Francesco Monte. Ecco che fine ha fatto e cosa fa oggi per vivere. Sicuramente resterete di “sasso” per le decisioni che ha preso, non tutti le condividono.

Francesco Monte è un influencer, cantante, modello e attore, nato a Taranto nel 1988. Ovviamente non deve dire grazie soltanto al suo aspetto fisico se oggi viene seguito da più di un milione di follower, ma grazie soprattutto a Maria De Filippi che gli permise di diventare il tronista di Uomini e Donne, che tanti cuori fece innamorare. In quel frangente, come ha dichiarato lui stesso, è stato l’affetto di Queen Mary ad aiutarlo a superare quel tragico lutto per sua mamma Emma.

Ha poi partecipato a reality e programmi televisivi, raggiungendo l’apice del suo successo e poi chissà perché, più nulla. È sparito e molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’ex tronista, il quale a detta di molti aveva ancora un grosso futuro davanti a lui nel campo televisivo.

Che fine ha fatto Francesco Monte?

Francesco Monte non è stato famoso soltanto per il suo ruolo lavorativo, ma anche per il gossip che l’ha “sbattuto” in prima pagina per diversi anni. Eclatanti sono state le sue relazioni con Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, con le quali ha riempito intere pagine dei rotocalchi di cronaca rosa. Ad oggi, pare essere felicemente fidanzato con Isabella de Candia, con la quale sta insieme da 4 anni.

Di sovente sulle sue pagine social si vedono insieme, anche se molti hanno sostenuto in più di un’occasione, che in passato sono stati prossimi alla rottura diverse volte. Ci sono comunque nuovi obiettivi verso il quale l’ex tronista sta cercando di concentrarsi.

La nuova vita dell’ex tronista

Ma che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne, si chiedono in molti? Francesco Monte, dopo la sua apparizione all’Isola dei famosi, stagione in cui fu coinvolto nello scandalo del “canna gate“, vide un lato dei social e dell’opinione pubblica che probabilmente fino a quel momento non pensava potesse succedere. Per questo, per gradi ha deciso di allontanarsi dall’attività lavorativa in tv, partecipando soltanto a quei progetti che lo rendevano fiero e felice.

Inoltre ha deciso di proseguire nella sua carriera come cantante, modello e influencer, le quali, da quello che abbiamo potuto capire gli danno da mangiare. Inoltre, Monte proprio grazie alla musica, ha iniziato a collezionare qualche piccolo risultato, come per esempio nel 2020 si è classificato tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani, anche se in seguito non andò come sperò. Vero Achille Lauro?