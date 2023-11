“Impotente”: Emma Marrone ha rotto il silenzio con un confessione devastante | L’addio l’ha devastata letteralmente

Emma Marrone, totalmente sconvolta da quell’addio: “Impotente”. Ecco il dramma vissuto dalla cantante pugliese

Non ha certamente bisogno di presentazioni l’artista Emma Marrone, conosciuta a livello internazionale per il suo timbro graffiante e l’estensione vocale da pelle d’oca. Da oltre dieci anni, governa le playlist dell’intera nazione e ha raggiunto un successo clamoroso con le sue canzoni.

“Da dieci anni mi faccio domande, è questo che mi ha permesso di fare una dignitosissima carriera fatta di tappe importanti. Mi guardo allo specchio e mi guardo indietro e vedo che ho fatto davvero tante cose”, ha confessato Emma con tutta l’umiltà che l’ha sempre contraddistinta.

Emma scopre la passione per il canto a soli 9 anni e diventa corista insieme al suo papà. Partecipa a diversi concorsi canori per bambini come “Grande grande grande” ottenendo sempre la vittoria. Da adolescente si esibisce nei locali o ai matrimoni. Insomma, una passione che passo dopo passo, l’accompagna nel percorso di crescita.

Il vero trampolino di lancio verso il successo lo ottiene grazie al talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Nel 2010 vince la trasmissione ed inizia la sua vera carriera artistica. Due anni dopo trionfa al Festival di Sanremo con “Non è l’inferno“. Da quel momento, nulla è più riuscito a fermare la bellissima leccese.

Emma Marrone, la lotta più dura della sua vita

Emma Marrone è una cantante italiana che, negli ultimi 10 anni, è diventata una vera pop star. Il suo unico obiettivo è fare musica e concerti, regalare ai suoi fan nuovi capolavori e nient’altro. Nessun vizio, nessuna pretesa, una donna umile nonostante l’enorme successo. Tuttavia, nel corso della sua vita, c’è stato un grande dramma nel 2009 che ha rischiato di non far mai iniziare la sua brillante carriera.

All’epoca una ragazza di soli 24 anni che di giorno è commessa e di sera si esibisce nei locali, non pensa certamente di dover fare i conti con una brutta malattia. Sempre molto stanca, decide di sottoporsi a controlli di routine e scopre di avere un tumore a utero ed ovaie. Si sottopone ad un intervento chirurgico con massima urgenza e fortunatamente evita la chemioterapia. Nel frattempo decolla la sua carriera, ma a distanza di qualche anno il brutto male torna e questa volta le asportano un ovaio e una tuba. Nel 2019, per la terza volta lotta contro il tumore, ma come sempre è abituata a vincere e lo fa anche contro quel terribile male.

Emma Marrone, l’addio definitivo: “Impotente”

La lotta contro il tumore non è l’unico grande ostacolo che la cantante Emma Marrone ha dovuto affrontare. La leccese ha dovuto affrontare il terribile lutto per la perdita di suo padre, venuto a mancare all’età di 66 anni a causa della leucemia. Mio papà era il mio migliore amico, con lui mi sono divertita tanto. Non è passato un giorno senza che non gli abbia detto ti amo”, ha confessato la cantante.

Durante un’intervista rilasciata a Domenica In, Emma ha confessato in lacrime tutto il suo dolore: “Devastante vedere il mio super eroe diventare inerme innanzi alla leucemia. Io ero impotente. Ci siamo sempre detti tutto. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando. Ci sentivamo sempre e sono stata con lui fino all’ultimo giorno. Non ho rimpianti”.