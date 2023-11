Eleonora Pedron, dal successo al lutto che l’ha lacerata: “..faccia piena di sangue” | Quello che è successo è orrendo

Eleonora Pedron, il terribile lutto che le ha devastato la vita: “..faccia piena di sangue”. La situazione è tragica

Eleonora Pedron è un’attrice e conduttrice italiana molto celebre nel mondo dello spettacolo. Nasce nel 1982 in provincia di Padova e la sua infanzia è stata difficile a causa di due eventi che le hanno drasticamente cambiato la vita.

Data la sua straordinaria bellezza, Eleonora decide di partecipare ad un concorso di bellezza. Nel 1999 concorre a Miss Italia, ma non riceve i risultati sperati. Determinata a raggiungere i suoi obiettivi, nel 2002 ci riprova e si aggiudica la fascia di Miss Italia. La notorietà la porta nel piccolo schermo e diventa la meteorina del Meteo 4. Nel 2004 conduce la rubrica “Sipario” del Tg4.

La carriera di Eleonora si è estesa anche alla recitazione e nel 2006 ha interpretato un ruolo da protagonista nel film “Vita smeraldo” di Jerry Calà. Recentemente, la conduttrice si è dedicata anche all’attività editoriale ed ha pubblicato il suo primo libro intitolato “L’ho fatto per te”.

Quanto alla vita sentimentale della Miss, ha avuto una lunga relazione con Max Biaggi e dal loro amore nasce la primogenita Ines nel 2009 è l’anno seguente mettono al mondo Leon. Tuttavia la storia d’amore giunge al capolinea e attualmente, Eleonora è legata all’attore Fabio Troiano.

Eleonora Pedron si laurea, non immaginerete l’argomento di tesi

Eleonora Pedron è un celebre volto del mondo dello spettacolo che, determinata a raggiungere tutti i suoi obiettivi, è diventata una protagonista indiscussa del piccolo schermo. Nonostante la fama e la notorietà, l’ex Miss non ha vissuto una vita facile e ha dovuto lottare duramente per superare dei vuoti incolmabili.

Dopo anni di lotte interiori e sensi di colpa, la showgirl ha deciso di realizzare uno dei suoi grandi sogni, ovvero quello di conseguire una laurea. La Pedron confessa: “A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata”. Ad accrescere la curiosità dei fan è stato l’argomento scelto per la discussione della tesi: “La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo”.

Eleonora Pedron, il lutto l’ha devastata

Eleonora Pedron è una donna coraggiosa e forte che non si è mai lasciata scoraggiare dagli ostacoli della vita. Grazie all’appoggio della sua mamma, è riuscita a superare due grandi traumi che le hanno stravolto la vita. Nel suo libro “L’ho fatto per te”, racconta della terribile perdita di sua sorella: “Avevo solo 9 anni [..] Io dormivo ma mi sono svegliata e ho sentito mio padre andare a rispondere. ‘Nives è morta, non c’è più’. Ricordo le urla di mia madre, riusciva solo a dire il suo nome”.

Lo stesso destino è toccato anche a suo padre, morto nel 2002 a causa di un incidente automobilistico mentre accompagnava Eleonora al provino per Striscia la Notizia. L’ex Miss Italia racconta: “Durante il viaggio di ritorno dormivo e ricordo di essermi svegliata perché lui mi chiamava ‘Eleonora, Eleonora’ [..] . mi aveva protetto con il suo corpo e poco dopo è morto [..] Mi ritrovai mio padre sulle ginocchia con la faccia piena di sangue. Entrò in coma e non si svegliò più“.