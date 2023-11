Eleonora Daniele, il lutto che ha lacerato la sua anima: “…per me è cambiato tutto”

Eleonora Daniele, il lutto che le ha spaccato il cuore e lacerato l’anima. Da allora per lei è cambiato tutto quanto.

Un’immensa professionista con alla spalle tante gavetta e che non ha rinunciato nemmeno durante la pandemia e i vari lockdown a tenerci costantemente aggiornati su quello che stava succedendo in Italia e nel mondo. E lo ha fatto anche per amore del Vero e del suo grande pubblico che letteralmente la adora.

Lei, che ancora giovanissima, tantissimi anni fa si è fatta conoscere al Grande Fratello sebbene, come poi ha rivelato la stessa, centrasse poco nulla con quel programma. Si è data da fare e rimboccata le maniche e ha preso sempre più piede come conduttrice e giornalista. Da anni è al timone di Storie Italiane che dallo scorso anno può contare anche sulla versione serale, di grande approfondimento.

Lei incontra sempre tantissime persone in studio per parlare di ogni argomento e con i suoi graditi ospiti ottiene sempre meravigliose interviste a cuore aperto le cui clip, prontamente condivise sui Social, diventano in men che non si dica, virali. Altre volte i collegamenti avvengono dall’esterno, ma in ogni caso sono sempre interessanti e degni di nota.

Eleonora Daniele, il lutto che le ha lacerato l’anima

Lei sa entrare nel cuore delle persone. Decisamente è empatica ma è anche molto rispettosa del dolore altrui. E lo è anche perché lei sa che cosa significa soffrire e provarne a iosa. In passato lei ne ha provato uno profondo che ancora oggi, al solo pensiero, le fa venire il classico groppo in gola. Del resto stiamo parlato di un lutto che le ha lacerato l’anima.

Si parla della dipartita da questo mondo di una persona a lei tanto cara. Possiamo dire che era il suo sole e che stare con lui, anche se era a volte molto complicato, la rendeva felice. E anche lui lo era perché la adorava. E dopo la sua scomparsa per lei niente è stato più lo stesso. Tutto è cambiato.

Dopo la sua dipartita per lei “è cambiato tutto”

Parliamo della morte dell’amatissimo fratello autistico Luigi. A Domenica In, dalla divina Mara Venier, che è anche una sua carissima amica di vita, Eleonora ha raccontato: ” C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello autistico. Quando lui se ne è andato quattro anni fa per me è cambiato tutto...”.

Lui le manca indubbiamente molto ma lei lo sente sempre vicino a se. Insomma, per lei non se ne è mai davvero andato. La giornalista ha anche parlato dei tanti bei momenti vissuti con lui ma anche di quelli più duri. Molti di ciò li troviamo anche narrati nel suo libro autobiografico Quando ti guardo negli occhi, dedicato espressamente proprio a Luigi.