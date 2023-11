“Mi sento sola…” : Nota conduttrice fa una rivelazione agghiacciante in diretta TV | Gelo in studio

La rivelazione della nota conduttrice su quello che prova veramente ha lasciato tutti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare quello che realmente stava provando.

Per una volta, la nota conduttrice è passata dall’altra parte, diventando intervistata e non più intervistatrice. È una cosa paradossale, in quanto non siamo per niente abituati a vederla sotto questa luce. È anche vero che la conduttrice che l’ha intervistata è d’eccezione, quindi è impossibile non parlare con lei, anche perché ti sembra di parlare con un membro della famiglia.

C’è da dire che il personaggio in questione è sempre apparsa come una donna forte e per alcuni aspetti anche molto severa. Vedere quindi questo altro aspetto di lei, la rende forse più “umana” e meno perfetta. Anche perché si sa, come ha dichiarato lei stessa, nel suo programma si raccontano le imperfezioni di ogni partecipante e questa volta è toccato a lei. Ecco di chi stiamo parlando.

La rivelazione della nota conduttrice

Il nome della conduttrice in questione tra l’altro, in questi giorni è sulla bocca di tutti, non tanto per la fine del suo programma, chiuso tra l’altro con ottimi ascolti, ma per quelle voci di un possibile abbandono in favore di un’altra emittente. Tutto sarebbe iniziato con il veto da parte dell’emittente pubblica su un particolare ospite al programma della conduttrice. Secondo TvBlog che ha riportato il retroscena, alla conduttrice tutto questo non starebbe bene e così starebbe pensando di portare il suo programma all’emittente di origine.

A quanto pare però, secondo l’intervista rilasciata dall’ad della Rai, Roberto Sergio, ospite di VivaRai2, sarebbe fuori discussione che la conduttrice possa lasciarli, come ha riferito lui stesso: “Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”. Che dire, staremo a vedere con la prossima stagione.

Una dolorosa rivelazione

Qualche settimana fa, Francesca Fagnani ha rilasciato una commovente intervista a Domenica In da Mara Venier, la quale dopo un primo momento esilarante, fatto di battute e allegria, ha trattato con la sua ospite un argomento molto doloroso, cioè la perdita di sua mamma. Francesca Fagnani ha dichiarato: “Quando si perde un genitore, soprattutto una madre, si è più soli al mondo, nessuno penso ti amerà mai più e si preoccuperà mai più come fa una madre…io lei la ritrovo ovunque…non ci lascia da soli però un po’ più soli siamo”.

Non solo sui social, ma anche i telespettatori e tutti i presenti in studio, Zia Mara inclusa, non ha potuto che concordare con le sue toccanti parole. Chi c’è passato, concorda benissimo con la compagna di Mentana, come un utente sui social la quale ha dichiarato dopo aver sentito il monologo di Francesca: “mi sento sola”, ribadendo le sue parole.