Test della personalità: Ciò che scegli rivela la tua identità nascosta

Test della personalità, ciò che scegli ti svela senza se e senza ma la tua identità più nascosta.

I test di personalità piacciano davvero un sacco alle persone di tutte le età. Ne esistono di tutti i colori e sono piuttosto veloci da approfondire. In ogni caso quelli più introspettivi, intimi e romantici nel senso più etimologico del termine, affascinano perlopiù un pubblico femminile e adulto.

E quello che vi proponiamo oggi è molto particolare. Inoltre il responso che vi giungerà dopo la vostra risposta sarà molto importante. Difatti, e ve lo diciamo molto chiaramente, vi svelerà la vostra identità più nascosta. Dunque parliamo di quella che non solo tendete il più delle volte a nascondere ai più ma anche, cosa ben più grave, a voi stessi.

Altre volte per la verità non li conosciamo nemmeno noi. Del resto se è vero che non basta una vita intera, seppur lunga, per conoscere in fondo chi abbiamo accanto, lo stesso possiamo dire di noi stessi. Inoltre l’essere umano è in perpetuo cambiamento non solo a livello fisico ma anche mentale, sentimentale ed emozionale.

Test di personalità, scegli la tua strada

Del resto come dicevano gli antichi, che indubbiamente la sapevano molto lunga, panta rei, ovvero tutto scorre. E anche noi, in qualche maniera, “scorriamo”. Come scorrono le strade che dobbiamo necessariamente percorrere ogni giorno. E osservando ora con molta attenzione le tre che vi proponiamo, tutte e tre disegnate in bianco e nero, quale scegliereste?

Prendetevi qualche istante per dare la vostra risposta. Non fatevi influenzare da niente e da nessuno. Ascoltate solo il vostro cuore e il vostro istinto. E se volete essere certi di aver fatto la scelta che vi rappresenti a pieno datela solo dopo che noterete che quella che vi smuove qualcosa dentro. E ora via con i responsi!

I responsi

Se avete scelto la strada dritta significa che in questo preciso momento della vostra vita desiderate con tutto il cuore che le cose vadano finalmente nella maniera in cui vi siete prefissati da tempo. Volete ottenere ciò che vi meritate e arrivare agli obiettivi agognati dopo tanto sudore. Se invece siete rimasti ammaliati dalla seconda significa che non avete ancora ben chiare molte cose.

Avete bisogno di capire che cosa volete davvero da voi stessi, dagli altri e dalla vostra esistenza in linea generale. Avete voglia di conoscere, sperimentare e fare esperienza. Infine, se avete optato per la terza strada vuol dire che sentite l’impellente bisogno di guardare al passato. C’è ancora qualcosa di irrisolto dentro di voi che non vi fa stare bene. Una volta chiuso con esso riuscirete a vivere davvero.