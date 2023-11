“Mi piace il…”: Bianca Guaccero, spunta una confessione piccante della showgirl

Scopriamo insieme cos’ha rivelato la bella Bianca Guaccero, ecco che cosa le piace. La risposta vi lascerà senza parole, in quanto non è quello che sembra. In pochi conoscevano questo lato di lei.

Bianca Guaccero è la nota attrice e conduttrice televisiva che da anni passa da un film ad un programma televisivo, rendendo felici la sua innumerevole schiera di fan, che non vede l’ora di rivederla sul piccolo e sul grande schermo.

La conduttrice in Rai si sta trovando benissimo, visto che i suoi ultimi lavori sono tutti pagati da mamma Rai. Di Bianca sappiamo non solo i suoi attuali lavori, ma anche che è una mamma straordinaria, la quale ha occhi soltanto per la sua piccola Alice, figlia del suo ex marito, Dario Acocella. Oltre a questo sappiamo anche un altro aspetto della vita della nota attrice. Ve lo sveleremo a breve.

Ecco che cosa piace a Bianca Guaccero

Per quanto riguarda il suo lavoro, Bianca Guaccero è da poco approdata con il suo nuovo programma, Liberi tutti su Rai 2, il cui tema è l’ormai famoso gioco dell’Escape Room. Diciamo che il suo grande esordio non sta andando benissimo, in quanto il programma non sta ottenendo l’audience sperato. La prima puntata ha portato soltanto il 3,2% di share, motivo per cui la conduttrice e tutto il suo staff stanno cercando di migliorare per portare alla ribalta uno show che dalla sua ha un grosso potenziale, se sfruttato al meglio.

Il bello della Guaccero però è la voglia di migliorare, accogliendo le critiche ricevute in quanto, sono proprio grazie a quelle che lo show potrebbe prendere una piega diversa. Una volta che hanno imparato dai propri errori, se il pubblico volesse dargli una seconda possibilità, sicuramente con gli autori proverebbero a ribaltare le sorti del programma. Che dire, in bocca al lupo!

La passione della conduttrice

Bianca Guaccero ha rivelato qual è una delle sue grandi passioni, che ha scoperto rilassarla molto, cioè la cucina. Ecco che cosa ha rivelato: “Quando lavoro tanto, non ho mai tempo da dedicare alla cucina, ma è una cosa che mi piace molto, mi rilassa. Mi mancavano molto le cene con gli amici. Mi piace il convivio!”.

Quindi la bella Bianca non è solo una brava attrice e conduttrice, ma è anche una fantastica cuoca, la quale ama deliziare, quando ha tempo, il palato non solo di sua figlia, ma anche quello di amici e parenti, con le sue ricettine tutte da provare.