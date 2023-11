Flavio Briatore, travolto da un brutale incidente: L’imprenditore è in serio pericolo | Ecco cosa è accaduto

Flavio Briatore, coinvolto in uno spaventoso incidente. L’imprenditore è terrorizzato e non è più al sicuro

Flavio Briatore è un noto imprenditore italiano che ha costruito la sua fortuna dal nulla, esclusivamente con le sue capacità e forze. La ricchezza e la notorietà gli hanno permesso di diventare una vera e propria icona del business, apprezzato anche dai più giovani che cercano di emularlo.

Ma Flavio è inimitabile. Fin da ragazzino è dotato della capacità di persuasione e con un semplice barattolo di maionese Calvè, è in grado di ottenere qualsiasi cosa voglia. Era solo un quattordicenne quando entra in collegio e non possiede nulla, ne soldi ne fortuna. Aveva solo un barattolo di maionese che utilizzava come merce di scambio.

Appare come un ragazzino impaurito, seduto in punizione in un angolo del collegio vescovile di Mondovì mentre abbraccia una colonna. Ciò che non sapeva è che, molti anni dopo, la sua vita sarebbe cambiata drasticamente ed un fotografo lo avrebbe immortalato a New York nella stessa posizione, ma abbracciato a Naomi Campbell.

Flavio è il simbolo della ricchezza e della “vita Billionaire“, sempre circondato da bellissime donne. Oggi è un imprenditore di grande successo, proprietario del lussuoso Lion in The Sun in Kenya e delle famosissime catene Billionaire e Twiga, frequentati da vip ed amanti della vita notturna.

Gli amori di Flavio Briatore

Flavio Briatore, alla soglia dei 74 anni, è ancora attivo nel mondo dello spettacolo e del business. Si sente “ancora un quarantenne” con la forza di realizzare moltissimi altri progetti. La stessa passione che ha impiegato per la sua carriera professionale, l’ha utilizzata anche per la vita privata e da sempre è stato circondato da donne che cercano le sue attenzioni.

Un vero e proprio casanova che ha fatto battere i cuori delle più belle donne al mondo. Da Naomi Campbell all’imprenditrice Marcy Schlobohm con cui è stato sposato dal 1983 al 1987. Ha avuto una relazione con la top model tedesca Heidi Klum e dalla loro unione nasce Helene Boshoven: “Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse Seal, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”. In seguito, Flavio sposa la showgirl Elisabetta Gregoracci e dal loro amore nasce Nathan Falco, il secondo genito dell’imprenditore.

Flavio Briatore, il terribile incidente lo ha sconvolto

Flavio Briatore è un uomo di successo, simbolo del lusso e del divertimento ed amato da milioni di giovani che ambiscono a diventare esattamente come lui. Un uomo che, nel corso della sua carriera, ha visto tanti “alti” e momenti di luce. Tuttavia, recentemente, l’imprenditore è stato coinvolto in un terribile incidente in pieno centro a Milano che lo ha sconvolto e che, prontamente, ha denunciato al sindaco Beppe Sala a causa della poca sicurezza della città.

Flavio pubblica un video di denuncia sul suo account Instagram e racconta l’episodio di cui è stato protagonista: “Sentite cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona Piazza affari. Il mio autista mi stava aspettando [..] lui è al telefono e arriva con un monopattino un extracomunitario, apre la portiera prende lo zainetto e fugge“. Un tentativo di furto che fortunatamente è stato sventato da un capitano della Guardia di Finanza che era li per caso e che è riuscito a riconsegnare lo zainetto all’imprenditore.