Romina Carrisi, tutta la verità sulla rottura: “…non ci sentiamo” | Albano Carrisi furibondo

Romina Carrisi, con sua sorella non scorre buon sangue: “…non ci sentiamo”. Ecco i dettagli della crisi familiare

Romina Carrisi nasce il 1 giugno 1987 a Cellino San Marco, un piccolo paesino in provincia di Brindisi in Puglia. Romina è la figlia minore di due grandi artisti della televisione italiana, ovvero Albano Carrisi e Romina Power.

La vita della giovane ragazza si divide tra gli Stati Uniti, dove svolge umili lavori per poter essere indipendente, e l’Italia. Romina ha sempre rifiutato di seguire la strada dei suoi genitori e ha evitato le ospitate televisive per non incorrere nel rischio di dover sempre parlare delle vicende familiari.

Inevitabilmente, però, qualche comparsata televisiva l’ha fatta e i più attenti la ricorderanno sicuramente nella fiction “Don Matteo“. A differenza dei genitori, Romina ha la passione per la fotografia e la scrittura ed è riuscita a farle diventare un vero e proprio lavoro.

La figlia minore di Albano, infatti, ha realizzato ben sei mostre in cui ha esposto le sue fotografie ed ha realizzato diversi volumi di poesie. Anche se è distante dal mondo musicale, il suo nome la porta a far parte del mondo dello spettacolo e come tale, spesso si è trovata nel vortice del gossip.

Romina Carrisi, la difficile vita della figlia di Albano

Romina Carrisi ha sempre sentito il peso di essere la figlia di due grandi artisti internazionali. Per tale ragione ha cercato di mantenere le distanze dal mondo dello spettacolo e di proteggere la sua vita personale. Per sopperire al dolore provato nella sua vita, si è rifugiata nell’uso di sostante stupefacenti e di alcol.

Romina ha raccontato: “Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro“. Ma questo non è l’unico motivo che l’ha portata a stare così male. Un evento più traumatico si è consumato nel 1993, ovvero la misteriosa scomparsa di sua sorella Ylenia: “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata“, ha raccontato la figlia di Albano.

Romina Carrisi, i difficili rapporti con sua sorella

Romina Carrisi ha sempre cercato di distanziarsi dal mondo dello spettacolo per evitare di essere costantemente associata ai suoi celebri genitori. Nonostante questo, si è lasciata andare a qualche intervista in cui ha raccontato delle vicende familiari e dei rapporti con i suoi fratelli e sorelle. Ospite a La volta buona, si è raccontata a cuore aperto ai microfoni di Caterina Balivo ed ha ripercorso le tappe della sua vita.

In particolare, ha parlato dei difficili rapporti con sua sorella Jasmine, nata dall’amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso. A giugno, iniziano a circolare voci su una presunta crisi tra le due sorelle e Romina confessa: “con lei per un periodo non ci siamo sentite, ma per una problematica di comunicazione, c’è sempre alla base un problema di comunicazione quando non capisci tutte e due le parti”. Fortunatamente l’amore fraterno ha vinto su tutto e le due donne hanno chiarito: “Poi ci siamo sedute e abbiamo sbrogliato questi nodi che si erano venuti a creare”.