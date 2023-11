Samantha De Grenet, spunta una dedica toccante su di lui: La conduttrice a ruota libera | “…combatti sempre per…”

Quella dedica toccante scritta da Samantha De Grenet che ha scritto appositamente per lui che ha fatto commuovere tutti. Anche se ha ricevuto delle critiche, per la maggiora ha attirato solo consensi.

Samantha De Grenet è la showgirl, conduttrice ed ex modella di 52 anni romana che ha raggiunto l’apice della sua carriera a partire dagli anni ’90. Nonostante nel mondo televisivo ha avuto una sorta di rallentamento, non si è mai fatta abbattere.

Infatti, si è reinventata sui social con i suoi sketch di intrattenimento goliardici con la sua amica e collega, Elenoire Casalegno, per non parlare della sua attività imprenditoriale nei prodotti di cosmetica. Felice della sua vita familiare, Samantha l’ha dimostrato con questo toccante post.

Il post commovente di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha le idee chiare su molti aspetti della sua vita, non solo lavorativi, ma anche familiari. È stata un anno lontana da suo marito, ed è stata proprio grazie a quella pausa di riflessione che i due l’anno dopo hanno confermato i loro voti, tornando ad essere più uniti che mai. Quella stessa forza e determinazione l’ha messa nella lotta contro il cancro che pare proprio aver vinto anche in questo campo e glielo auguriamo di cuore.

Inoltre, ha lei idee molto chiare anche sulla nuova edizione del Grande Fratello, da ex gieffina ha espresso il suo giudizio in merito a questa stagione. Secondo lei, mancherebbe una figura maschile di riferimento: “manca un maschione, quel maschione che fa vibrare le femmine e magari non solo loro. Un Antonino Spinalbese no? I ragazzi nella Casa sono cuccioli, gli manca quel sex appeal che si ha solo dopo una certa età…”.

Infine secondo lei la vincitrice della Casa dovrebbe essere: “Secondo me Beatrice Luzzi, sarebbe fantastico. Finalmente una che non è proprio tenera tenera, che dice le cose come stanno…Sarebbe scontato se vincesse la montanara…Giselda Torresan”.

Cuore di mamma

Chi conosce anche molto bene, la bella Samantha De Grenet è suo figlio Brando, il quale ha compiuto da poco 18 anni. Con una dedica strappalacrime, i suoi genitori gli hanno augurato il meglio dalla vita e gli hanno dimostrato non solo tutto il loro affetto, ma anche l’orgoglio che provano per lui e per l’uomo che sta cercando di diventare. Ecco che cosa ha scritto sui social:

“Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro…Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano ed ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali, ma non perdere mai di vista i tuoi valori…”. A prescindere da quei pochi commenti negativi, la maggior parte sono tutti di ammirazione verso questa famiglia unita che tanto piace ai loro follower.