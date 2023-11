Fiorello, la stoccata tremenda proprio a Pier Silvio Berlusconi | Per il conduttore guai seri

Fiorello, super stoccata, che ha del clamoroso, a Pier Silvio Berlusconi. Guai in arrivo per il conduttore.

Rosario Fiorello ama stupire, ormai si sa. Adora giocare con le parole, farci pensare e nel contempo divertire. Stavolta petò l’irresistibile showman siciliano l’ha fatta davvero grossa. Difatti è andato a toccare, rivolgendogli una mega stoccata, niente meno che Pier Silvio Berlusconi che possiede un carattere bello tosto e determinato.

L’AD delle Reti Mediaset negli ultimi mesi ha messo in atto numerosi cambiamenti definibili in certi casi, e pure a buona ragione, come delle autentiche rivoluzioni. Ha stracciato contratti, o semplicemente non li ha rinnovati, cambiato programmi e chiamato a se grandi nomi del giornalismo e della conduzione.

Inoltre ha pretesto un bel cambio all’interno del Grande Fratello a partire dal nome. Fatto sta che ora Fiore che in passato ha lavorato presso l’Azienda del Biscione dove ha debuttato con il suo Karaoke, non se ne è curato ed è andato, per così dire, dritto per la tangente. E ora secondo molti lui potrebbe andare nei guai.

Fiorello, super stoccata a Pier Silvio Berlusconi

Ovviamente lui non ha offeso nessuno e ha puntato sulla simpatia e sulla satira che da sempre lo contraddistinguono. In attesa di tornare a partire da lunedì 6 novembre 2023 la mattina presto su Rai 2 con Viva Rai 2, sta facendo compagnia agli italiani con degli speciali che sono molto seguiti. Qui è sempre in compagnia di accattivanti ospiti e meravigliosi colleghi.

Fatto sta che nel riprendere ciò di cui ha parlato per prima Striscia La Notizia, ovvero il caso di Giambruno e dei suoi vari fuori onda, lui ha voluto nominare Pier Silvio e nel farlo ha fatto battute che sono poi diventate virali. L’AD non ha al momento commentato nulla pubblicamente ma non si sa se lo abbia fatto in privato. Tuttavia andiamo con il racconto più dettagliato della mega stoccata.

La rivelazione che lascia senza parole

Nel parlare della fine della relazione tra il giornalista e la Premier Giorgia Meloni lui ha dichiarato:” Pier Silvio Berlusconi non sapeva nulla di Striscia. A quell’ora vede Un Posto al Sole“. Ha anche aggiunto che lo conosce fin da piccolo, che è una persona perbene e che lui sì, in quella fascia guarda la celebre soap partenopea.

Anzi, Rosario ha pure raccontato che sogna di portarla da anni in Mediaset ma senza successo visto che la Rai non molla. Lo sketch, decisamente irresistibile, al quale si è aggiunta una finta telefonata alla Meloni, ha lasciato senza parole ma nel contempo molto divertito i suoi fan che ora non vedono l’ora di rivederlo ogni giorno in TV.