Uomini e Donne, volano accuse terribili per un gesto inopportuno: “…sono tutelati” | Maria De Filippi furibonda

A Uomini e Donne è successo di tutto in quella particolare puntata, Maria De Filippi è rimasta senza parole, così come tutto il pubblico a casa e i follower sui social. È scoppiato il caos.

Negli anni siamo sempre stati abituati ai colpi di scena avvenuti a Uomini e Donne. La maggior parte di questi sono stati ad opera dei vari partecipanti, altri dagli opinionisti, per non parlare di quelle sfuriate di Maria De Filippi, che ci facevano venire voglia di andare tutti in camera nostra, così a prescindere.

Eppure, nonostante tutto quello a cui abbiamo assistito, qualche giorno fa abbiamo raggiunto l’apice. È stata una sorta di reazione a catena incontrollabile, perfino Queen Mary è rimasta “di sasso”. Cosa sarà successo?

Il gesto successo a Uomini e Donne

Prima di proseguire con l’episodio che sta facendo tanto chiacchierare in queste ore i fan di Uomini e Donne, c’è un mega scoop esploso poche ore fa, che non potevamo non portare alla luce. In molti sono rimasti male dopo l’addio di Manuela Carriero non solo dal trono ma anche dal dating di Maria De Filippi. Finalmente ha voluto rilasciare la sua versione dei fatti, gliela doveva a tutti i follower che l’hanno sempre appoggiata.

Dopo aver perso i suoi corteggiatori, la tronista non ha voluto proseguire con altri, ma ha deciso di abbandonare lo show, in quanto a detta sua, lei aveva svelato subito i retroscena del suo carattere e avrebbe sperato in un atteggiamento diverso. Sa di non aver sbagliato come sostiene, di aver agito da persona vera e le dispiace che i suoi corteggiatori non l’abbiano capita. Chissà quindi se prima o poi la rivedremo sul trono?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Rosica (@investigatoresocialofficial__)

Gelo in studio

Tornando al discorso iniziale, durante la puntata di Halloween del 31 ottobre, Gianni Sperti ha voluto far accendere gli animi, non per un costume particolare ma per quel bacio appassionato che ha dato all’improvviso a Roberta Di Padua, facendo sobbalzare perfino Maria De Filippi, la quale urlando ha rimproverato l’opinionista.

Tutto è nato dopo che Tina, ha chiesto a Gemma e al suo nuovo spasimante, Bruno di darsi un bacio, per evitare il medesimo scenario intercorso con Maurizio. Dopo aver visto un bacio abbastanza tiepido tra i due, l’opinionista ha voluto far vedere ai presenti cosa voleva dire “baciare veramente” una damigella. Ovviamente lo stupore generale ha invaso non soltanto i presenti, ma anche i follower sui social.

Duro è stato anche l’intervento di Alessandro Rosica, il quale ha dichiarato: “Gianni e Roberta Uomini e Donne. Non ho più parole per questi due. Iniziate a capire quanto sono tutelati?!?…”. C’è chi gli ha dato ragione e chi no. Voi cosa ne pensate? Per il momento in tutto questo guazzabuglio di idee, l’unica ad essere stata soddisfatta è stata la stessa Di Padua la quale ha dichiarato: “Gianni bacia davvero benissimo”.