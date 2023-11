Laura Chiatti come non l’avete mai vista: L’attrice lancia una nuova tendenza total white | Il costo è assurdo

Il nuovo abito total white di Laura Chiatti è la prima cosa bella che vedrete della giornata. Sarà la nuova tendenza autunnale? Il prezzo è da capogiro. Ecco di quale abito stiamo parlando.

Laura Chiatti, è un’attrice e modella molto rinomata. Col passare degli anni sia lei che i suoi personaggi sono cresciuti, vedendo quindi un’evoluzione anche delle parti che ha interpretato. Come dimenticarla nella mitica compagna di Step in Ho voglia di te? Ovviamente da quando ha interpretato Gin, la rivale di Babi di acqua sotto i ponti ne è passata, eppure la Chiatti ha portato a termine con successo ogni sua singola interpretazione.

Nonostante gli anni siano passati, Laura rimane sempre una bellissima donna, sempre molto fine ed elegante. I fan l’adorano sia quando posa da sola che insieme al marito, Marco Bocci, dal quale ha avuto due stupendi figli. La Chiatti è sempre sinonimo di bellezza, per questo ogni vestito che indossa diventa una sorta di tendenza. Succederà lo stesso con quell’abito meraviglioso total white?

L’abito di tendenza di Laura Chiatti

Laura Chiatti oggi è tornata con il sorriso e si gode la vita in maniera spensierata con suo marito i suoi figli e la sua famiglia in genere. In passato però, il suo equilibrio familiare è stato interrotto da quella brutta malattia che ha colpito improvvisamente il marito, la quale gli ha lasciato dei danni alla memoria a breve termine, fortunatamente nulla di irreversibile da impedirgli di proseguire nella sua carriera di attore e regista.

Da quel giorno, l’attrice vive la malattia con una sorta di ansia, sentimento che sta cercando di gestire grazie all’aiuto di una psicoterapeuta: “Ho una sorta di ipocondria all’opposto: ho paura di avere tutto e non faccio esami per paura di avere qualcosa…Sto cercando di lavorarci, ho uno psicoterapeuta che mi aiuta…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Ecco quanto costa

Laura Chiatti si è presentata insieme al marito, durante la presentazione della serie tv Sky, Unwanted, con un abito total white di Elisabetta Franchi veramente superbo. Fine ed elegante, l’attrice ha fatto bingo con quel look, molte follower sperano di poterlo comprare e vestirsi come lei in occasioni importanti.

Diventato in poco tempo abito di tendenza, “l’Abito red carpet lingerie in viscosa con pizzo”, così viene chiamato sul sito della stilista, per chiunque volesse andare a comprarlo, è veramente accessibile, in quanto potrebbe essere vostro alla cifra di 690 euro. Si è vero è costoso e non è sicuramente alla portata di tutti, ma in realtà da un’attrice di fama come la Chiatti, ci aspettavamo un dresscode molto più costoso, quindi fateci tranquillamente un pensiero.