Riccardo Scamarcio addio al cinema: oggi è costretto a campare così | Che tristezza

Ecco qual è la nuova attività che ha intrapreso Riccardo Scamarcio, sicuramente è distante anni luce dal cinema. Chissà cosa deciderà di fare il noto attore dopo questa esperienza?

Riccardo Scamarcio è il noto attore di 43 anni che da 20 anni colleziona un successo dopo l’altro grazie alle sue varie interpretazioni. Come dimenticarlo in Tre metri sopra il cielo? Da quella volta di tempo ne è passato, ma grazie a quello sguardo magnetico e tenebroso, ha fatto sognare intere generazioni con il suo Step. Oggi Riccardo è cresciuto ed è maturato rispetto ad allora, così come i suoi personaggi.

Grazie alla sua bravura ha vinto diversi premi e riconoscimenti nel corso degli anni, diventando un attore molto quotato, non solo in Italia ma anche all’estero. I fan lo seguono come i topini seguivano il pifferaio magico, per questo non sono ancora pronti a dirgli addio. Ma sarà veramente questa la verità? Scopriamolo insieme.

La nuova attività di Riccardo Scamarcio

Se nella vita lavorativa Riccardo Scamarcio è sempre all’apice, in quella privata ha subito diversi scossoni. Il gossip grazie a lui ha guadagnato parecchio nel corso degli anni, in quanto ha avuto diversi flirt e molti gli sono stati anche attribuiti senza una prova certa. Ad ogni modo, quando si pensa a Riccardo, lo si collega principalmente a due donne, in quanto hanno significato molto per lui.

Valeria Golino, sicuramente è la prima che non possiamo nominare, i due sono stati insieme dal 2006 al 2018 e nonostante la differenza di età, sono state una delle coppie più belle e chiacchierate di quegli anni. La seconda donna invece di cui parleremo, sua attuale compagna tra l’altro è Angharad Wood, dalla quale ha avuto sua figlia Emily. Con la Wood si sono anche lasciati per un periodo, ma da qualche mese a questa parte, hanno capito di non poter vivere gli uni senza gli altri e sono tornati insieme, diventando una famiglia molto unita.

Attività di famiglia

Tornando a noi, Riccardo Scamarcio vuole avere diverse frecce al suo arco, in modo da atterrare sempre in piedi, qualunque imprevisto possa mettergli i bastoni tra le ruote. Così, non è soltanto un attore e un produttore cinematografico, da poco è diventato anche un ristoratore. Scamarcio, insieme ai suoi fratelli Nico ed Ella, hanno trasformato la casa della loro nonna in un rinomato ristorante e B&B, più precisamente il “Club64” ad Andria.

A capo della cucina potrete trovare il famoso chef stellato, Franco Ricatti che cucinerà piatti che garantiranno un’esplosione di gusto in un locale minimal ma particolare, ambientato negli anni ’30. Insomma, se passerete in Via Bologna 83 ad Andria, fateci un salto.

Potete stare tranquilli però, Riccardo Scamarcio proseguirà nella sua attività cinematografica, semplicemente arricchirà il suo curriculum con questa nuova esperienza, a discapito delle malelingue che l’hanno dato per spacciato dalla carriera di attore. Come al solito il nostro Step, ci sorprenderà come sempre.