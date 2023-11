Benedetta Porcaroli lancia una nuova tendenza: Il look sexy ad un prezzo irrisorio | Puoi farlo anche tu

Benedetta Porcaroli ha lanciato una nuova tendenza che è diventata il must have di questo autunno. Appena vedrete questo capo nostalgico, sicuramente vorrete comprarlo anche voi, anche perché è accessibile a tutte.

Nonostante la sua giovane età, Benedetta Porcaroli vanta già un curriculum lavorativo di tutto rispetto, ha lavorato in diversi film e fiction televisive di successo. Sicuramente a farla conoscere è stata la sua interpretazione nella serie tv di Netflix, Baby, nella quale interpretava Chiara, una delle baby squillo protagoniste della storia.

In seguito l’abbiamo vista nel film, 18 regali, Enea e così via. Benedetta ha vinto numerosi premi, grazie alla sua bravura di attrice. I suoi follower non la seguono soltanto per il suo lavoro cinematografico, ma anche per i suoi look che sono sempre fonte d’ispirazione per i suoi seguaci. Ecco qual è il nuovo must have di questo autunno che ha lanciato la giovane attrice.

Il look di tendenza di Benedetta Porcaroli

Di Benedetta Porcaroli i follower, non sono interessati soltanto al suo lavoro e ai suoi look, ma anche (e in alcune circostanze, soprattutto) alla sua vita privata la quale è avvolta nel mistero. Sappiamo di per certo che in passato è stata legata sentimentalmente a Riccardo Scamarcio, il quale poi aveva fatto dietrofront per tornare insieme alla mamma di sua figlia, Angharad Wood.

Fino ad un po’ di tempo fa sapevamo quindi che la Porcaroli era di nuovo single, da qualche mese a questa parte invece, girano due rumors molto forti su di lei. Il primo, confermato anche da Deianira Marzano, la vedrebbero di nuovo tra le braccia di Scamarcio, con il quale si sarebbe riaccesa la fiamma della passione. Per altri invece, i due sarebbero solo amici, motivo per cui sono stati pizzicati a cena fuori in Puglia e in realtà Benedetta starebbe intrattenendo una storia d’amore con Pietro Castellitto. Di rumors ce ne sono tanti, ma di conferme nessuna, quindi per il momento, la bella attrice potrebbe essere pure single in realtà, finché non sarà lei a chiarire questa faccenda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Porcaroli (@bennipi)

È tornata di moda

Se fate parte di quel fortunato gruppo di persone che raramente butta gli abiti del passato, sappiate che c’è un capo sensazionale che finalmente è tornato di moda. Andate a prendere il vostro gonnellone di jeans dal fondo dell’armadio e indossatelo di nuovo con orgoglio, in quanto questo capo è il must have di questo autunno.

Ad aprire le danze con questo capo di tendenza è stata Benedetta Porcaroli, la quale l’ha sfoggiata durante la premiere di Killers of the flowers moon. Vi riportiamo il post social condiviso sul profilo dell’attrice, nella quale appare in tutto il suo splendore con quella bellissima gonna di jeans. Voi la indosserete in queste settimane?