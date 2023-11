Fiorello, travolto da un’improvviso dramma: “Ho avuto una crisi” | Oggi è costretto a campare così

Il dramma è agghiacciante: “Ho avuto una crisi”. Ecco il grande peso che ha dovuto sopportare Rosario Fiorello

Uno dei più grandi showman della televisione italiana è sicuramente Rosario Fiorello. Negli anni è diventato il volto per eccellenza della comicità italiana e ha dimostrato il suo talento poliedrico. Attore, cantante, cabarettista, doppiatore, imitatore, Fiorello è anche un celebre conduttore televisivo.

Nasce nel 1960 a Catania ed è il fratello di un altro celebre personaggio del mondo dello spettacolo, ovvero l’attore Giuseppe Fiorello. I due crescono in Sicilia, ma sono costretti a continui cambiamenti e spostamenti a causa del lavoro del padre.

Prima di diventare il grande artista che tutti conosciamo, Fiorello inizia a svolgere dei lavoretti estivi per racimolare qualche soldino. Vende la lattuga, fa il centralinista ed il muratore. La grande opportunità arriva nel 1975 quando viene assunto nel villaggio turistico della Valtur a Isola Capo Rizzuto.

Inizialmente il suo ruolo è il facchino di cucina, ma conoscendo il grande artista che è oggi, possiamo solo immaginare la scalata pazzesca che lo ha condotto a diventare un vero e proprio performer. Stanco di stare in cucina, di sua iniziativa, prende un microfono e sale sul palco. Il cabaret messo in scena conquista l’intero anfiteatro tanto che la direzione gli propone dei piccoli spettacoli di intrattenimento per gli ospiti.

Fiorello, scopre la terribile malattia: “Sono stato operato..”

L’esperienza nel villaggio turistico è solo la prima conferma del suo immenso talento nell’intrattenimento. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è immediato ed inizia con le imitazioni dei personaggi pubblici, prima fra tutti quella di Raffaella Carrà. Riscuote sempre più un successo clamoroso e vanta una carriera artistica brillante e degna di nota.

Nonostante il successo, Fiorello ha vissuto un periodo molto complesso quando, nel 2015, scopre di essere affetto da due melanomi che lo costringono ad essere operato d’urgenza. Il cabarettista racconta: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così tolto le mutande e ho tirato fuori la belva”. Nonostante l’ironia, Rosario ha dovuto affrontare un vero calvario che lo costringe ad una seconda operazione nelle parti intimi per la rimozione di ben 7 nei.

Fiorello, il dramma è doloroso: “Ho avuto una crisi”

Rosario Fiorello è uno dei personaggi televisivi di cui gli italiani non possono proprio farne a meno. Manca poco al suo ritorno nel piccolo schermo al timone di “Viva Rai 2“, al fianco del suo collega Fabrizio Biggio. Si tratta del morning show amato da milioni di telespettatori per il modo ironico in cui viene raccontata l’Italia. Questo progetto non è stato una salvezza solo per i telespettatori, ma anche per il celebre Fabrizio.

L’ex componente de “I soliti idioti“, ha parlato di un periodo complicato avvenuto a seguito della rottura del sodalizio comico. Fabrizio ha raccontato: “Successe perchè ero io a non stare bene, soprattutto con me stesso. Ho affrontato un percorso di analisi, ma intanto ho continuato a lavorare, anche nei momenti più difficili”. Il comico, oggi, è felice grazie alla collaborazione con il re della comicità Fiorello e ha ammesso: “Da quando lavoro con Fiorello sono felice e a questa felicità ci sono arrivato dopo un percorso tortuoso, dopo un momento di forte crisi”.