Chiara Ferragni come non l’avete mai vista: ecco cosa ha fatto al suo volto | Farete fatica a riconoscerla

Chiara Ferragni, ha sconvolto tutti i suoi fan. Cosa ha fatto al suo viso? Nessuno può crederci per davvero

Chiara Ferragni è la celebre regina dei social network conosciuta ed apprezzata a livello internazionale. Cresce in una famiglia unita che le trasmette valori sani come l’indipendenza e la tenacia. In diverse occasioni, Chiara ha confessato di essere grata ai suoi genitori per la forza che le hanno trasmesso e per non aver mai dubitato delle sue potenzialità.

Un’influencer da 29,6 milioni di followers che costantemente la seguono e si fanno influenzare dai suoi consigli sul beauty e sul fashion. Il percorso di Chiara è stato lineare e spontaneo e ad oggi i brand più lussuosi e celebri fanno a gara per essere sponsorizzati dalla Ferragni.

Questo non solo perchè l’imprenditrice è famosa sui social network, ma soprattutto perchè è diventata l’icona di stile ed è in grado di influenzare l’opinione pubblica ed il mercato, spingendo i suoi seguaci ad acquistare tutto ciò che posta sui social network.

Persino la rivista Forbes ha incoronato l’influencer cremonese come donna più influente nel campo della moda. Sicuramente un grandissimo successo per una donna che ha iniziato avviando un semplice blog per coltivare la sua passione per il fashion.

Chiara Ferragni, da influencer ad imprenditrice digitale

Oggi, la Ferragni ha eretto un vero e proprio impero. Oltre ad essere una delle più influenti donne del mondo social, è diventata anche una talentuosa imprenditrice digitale. Nel 2013 nasce ufficialmente “Chiara Ferragni Brand” di cui l’imprenditrice è CEO e direttrice creativa. Il simbolo del brand è l’occhio azzurro con lunghe ciglia che compare su tutti i prodotti che commercializza.

Nel 2016 apre i primi stores a Firenze, Parigi e Londra per poi estendersi a Milano, Shanghai e Hong Kong. Un successo internazionale che la porta ad essere celebre persino dall’altra parte del mondo. Oltre all’abbigliamento, l’imprenditrice ha lanciato anche una sua linea di make up e può contare su una testimonial d’eccellenza: se stessa.

Chiara Ferragni, irriconoscibile: cosa ha fatto al viso?

A chi le chiede quale sia il segreto del suo successo, Chiara risponde: “Credo sia il mio stile di vita, i miei viaggi, la curiosità che mi spinge a fare sempre cose nuove e scoprire posti. Condividendo ognuno di questi momenti con la mia audience, si crea un legame forte. I social danno a tutti la possibilità di mostrare il proprio mondo e di emergere se si ha una forte personalità“. Ed è proprio vero perchè a Chiara il carattere non manca e lo ha dimostrato in diverse occasioni.

Oltre ad essere una donna in carriera, Chiara è anche una meravigliosa mamma e moglie che si concede dei momenti in relax con la sua famiglia. In un mondo social in cui è prevista sempre una forma di perfezione, l’imprenditrice digitale non ha problemi a mostrarsi senza trucco apparendo anche “imperfetta“. Chiara ama molto il make up ed utilizza proprio i suoi prodotti per il trucco giornaliero, mentre per le occasioni speciali si affida a Manuele Mameli, il suo make up artist di fiducia. Però, anche una fashion blogger del calibro della Ferragni, ha bisogno di disintossicarsi dalla perfezione fittizia e talvolta, si concede una pausa dal make up.