Imbarazzo in Rai, conduttrice messa con le spalle al muro: “…mi hanno tritata” | ‘Rissa’ tra due ospiti

Grandissimo imbarazzo in Rai, la conduttrice messa, senza se e senza ma, con le spalle al muro. “Mi hanno tritata”.

Non c’è davvero mai pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Indubbiamente negli scorsi mesi sono stati compiuti all’interno della realtà e dei vari palinsesti tantissimi e notevoli cambiamenti. Non per nulla si può parlare in certi casi di vere e proprie rivoluzioni, che hanno sconvolto e lasciato il classico amaro in bocca a molti telespettatori.

L’addio che fa più male e che brucia ancora nel petto è quello di Fabio Fazio, andatosene dopo ben 40 anni di collaborazione. Da domenica 15 ottobre 2023 conduce Che Tempo Che Fa su Discovery, in compagnia di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Il successo è inarrestabile e anche uno showman come Fiorello lo ha sottolineato a modo suo.

Ha fatto molto discutere pure l’uscita di scena di Bianca Berlinguer, giunta oggi a Mediaset. Anche la scelta di far chiudere definitivamente i battenti a Oggi È Un Altro Giorno e spostare la sua conduttrice Serena Bortone, sul Rai Tre il sabato e la domenica sera con Che Sarà, non ha convinto i più. Tra l’altro la giornalista non sta ottenendo grandi risultati a livello di share.

Caterina Balivo e la rissa in studio

Colei che ha preso il suo posto nei pomeriggi di Rai Uno, non ha motivo di festeggiare. O meglio ce ne ha in parte, dal momento che La Volta Buona ha sì sancito sì la sua rentrée sulla Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini, ma lo share resta sempre basso. Non per nulla la stupenda Caterina Balivo viene sempre battuta in tale direzione dalla soap opera turca Terra Amara.

A seguire poi è Maria De Filippi, regina indiscussa delle Reti Mediaset con il suo Uomini e Donne a farla da padrona. Nel suo studio la conduttrice campana, che non ha tuttavia mai perso il suo luminoso sorriso e la sua verve, ospita tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Ed è qui che è avvenuto, per così dire, il fattaccio. Una nota showgirl, nonché sua ospite, si è trovata in gravi difficoltà. Ed è scattata quasi la rissa in studio.

Alessia Marcuzzi nel trituratore

Parliamo della divina Alessia Marcuzzi, che dopo tanti anni di collaborazione a Mediaset, è approdata in Rai, in particolare il martedì sera in prime time su Rai due con Boomerissima, per cui reca anche la firma di autrice. Lei in passato, così come per la verità pure in tempi recenti, ha collaborato a stretto giro sia con Fiorello che Amadeus, coi quali vige un fortissimo sentimento di amicizia.

E al gioco del tritatore, ovvero della serie chi butti già della torre, tra i due lei ha risposto: “Non posso tritare nessuno… Non ce la posso fare!”. Insomma Alessia non sapeva che scelta fare, ma alla fine ha optato per “tritare” Amadeus, anche se la stima nei suoi confronti rimane assolutamente intatta. Nel mentre, un delizioso siparietto con Caterina, con tanto di fuga