Alberto Castagna, avete mai visto la figlia del conduttore di Stranamore? La somiglianza è davvero incredibile

Vi ricordate del grande Alberto Castagna? Sapevate che aveva una figlia? La somiglianza con il papà di Stranamore è veramente impressionante, per chi la guarda è come se un pezzetto del conduttore è sempre tra noi.

Non tutti hanno avuto il piacere di vedere in tv il grande Alberto Castagna e purtroppo è un peccato, in quanto è lui che ha dato il via un pò a tutti gli show a tema che troviamo oggi. Stranamore è stato il suo cavallo di battaglia per anni e per i romantici è stato un programma che dava speranza, in quanto chi non vorrebbe una persona com’è stato Alberto che provava a rimettere a posto il cuore frantumato degli innamorati?

Purtroppo dopo la sua morte sono stati molti i cuori che hanno fatto fatica a colmare quel vuoto che ha lasciato, in primis sua figlia, la quale ha sofferto molto per l’assenza di suo papà. Se la vedete oggi veramente vi verrà un colpo al cuore, in quanto i due si assomigliano molto.

La figlia di Alberto Castagna

Per le nuove generazioni che di Stranamore non ne avevano mai sentito parlare, vogliamo farvi un piccolo briefed sullo show di Canal 5. Prima di C’è posta per te e altri, c’era lui, il mitico Alberto Castagna che tra le note di All You Need Is Love, dei Beatles, andava in giro per l’Italia con il suo furgoncino bianco, portando un video messaggio ai vari cuori infranti, delusi dall’amore.

Il partner in questione contattava Castagna, raccontando un po’ i fatti che l’avevano portato a rompere il rapporto con la dolce metà, in seguito registrava un video di scuse e Alberto recapitava la vhs, perché si gente all’epoca i dvd non sapevamo neanche che cosa fossero ancora, almeno per i primi anni d’oro dello show, trasmesso con successo dal 1994 al 1997 (la seconda parte non ottenne proprio i medesimi successi degli esordi). Ad ogni modo, il destinatario del messaggio dopo aver visto il video, aveva due strade da seguire. Perdonare la persona amata e raggiungerla in studio durante la puntata o chiudere definitivamente il rapporto, voltando ufficialmente pagina da quella storia purtroppo franata.

Chi è Carolina Castagna?

Carolina Castagna è la figlia del grande Alberto, il famoso conduttore morto all’età di 59 anni, nel 2005, quando un’emorragia interna, lo portò via non solo dalla sua famiglia ma da tutto il suo affezionato pubblico. Sua figlia oggi è grande, quando il padre morì aveva 13 anni, eppure porta ancora un ricordo meraviglioso di lui, lo descrive come un padre buono, affettuoso e sempre presente.

Carolina è un medico specializzando in Igiene e Medicina preventiva, ha 31 anni ed è sposata. È molto simile a suo papà e: “Vorrei sapere cosa pensa, se gli piace mio marito, raccontargli un viaggio…Da piccola avevo paura di dimenticarlo…Poi ho capito che le persone vivono nel nostro ricordo”. A differenza di suo padre, Castagna junior non ama il mondo della televisione, è molto riservata e di lei sappiamo pochissimo della sua vita privata, oltre alle interviste che ha rilasciato lei stessa.