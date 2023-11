“Ingrata”: Melissa Satta, dopo anni arriva la stoccata terribile | Un dolore devastante

Melissa Satta, dopo anni arriva la tanto attesa replica velenosa: “Ingrata”. Dolore immenso, ecco i dettagli

Melissa Satta nasce nel 1986 a Boston da genitori italiani che si trovavano negli Stati Uniti per questioni lavorative. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, Melissa decide di mettere radici a Milano. In questo nuovo contesto, frequenta la facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma non porta a termine il percorso di studi

Il suo obiettivo è di farsi strada nel mondo dello spettacolo e ben presto il suo sogno diventa realtà. Melissa è già conosciuta nel mondo della moda tanto che nel 2003 prende parte a Miss Muretto e si classifica al secondo posto, aggiudicandosi il titolo di Miss Extrema.

La visibilità ottenuta sulle passerelle le permette il debutto in televisione e nel 2005 diventa la velina mora di Striscia la Notizia, il tg satirico che le dona tanta popolarità. A questo punto, Melissa non è più una comune modella, ma diventa un vero e proprio personaggio pubblico.

Il piccolo schermo inizia ad accorgersi della sua presenza e debutta come attrice nella fiction Mediaset “Il Giudice Mastrangelo“, in cui recita al fianco del grande Diego Abbatantuono. Nel 2008 passa alla conduzione di “Controcampo” imponendosi definitivamente nel mondo dello spettacolo.

Melissa Satta, la confessione sul suo ex: “Ha la coda di paglia”

Melissa Satta è una delle donne più affascinanti delle scene televisive, apprezzata da milioni di telespettatori. Alla showgirl sono stati attribuiti moltissimi flirt, alcuni confermati e altri smentiti. Ma le storie d’amore importanti sono senza dubbio due. In primis, la relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng con cui convola a nozze nel 2016 e dalla loro unione, nasce il primogenito Maddox.

L’altro grande amore di Melissa risale ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Nel 2003 si lega sentimentalmente a Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne. Recentemente, durante un’intervista rilasciata a Belve, Melissa Satta ha lasciato una dichiarazione molto dura sul suo ex: “Ero molto uomo, ho un istinto maschile molto forte a casa. Non ha niente a che vedere con il punto di vista sessuale… Non volevo intendere niente, se lui si è offeso è perché ha la coda di paglia“.

Melissa Satta, la replica di Daniele Interrante: “Ingrata”

A seguito dell’intervista rilasciata da Melissa Satta ai microfoni di “Belve”, Daniele Interrante rompe il silenzio e replica alle accuse della sua ex fidanzata. Agli inizi del Duemila, grazie a dei giri di conoscenze, Melissa e Daniele iniziano una storia d’amore ed una convivenza. “Ero io il maschio che portava i pantaloni” è la dichiarazione della showgirl che ha fatto infuriare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Daniele non è assolutamente d’accordo con questa dichiarazione e confessa: “Sono sempre stato io a portare i pantaloni, i suoi si fidarono nel farla venire a Milano, ho trovato casa, comprato una macchina. [..] Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito, ad oggi, io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo”. E conclude con la stoccata finale: “Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì: deve il suo successo a me. Le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me”.