“Mi sono salvata”: Monica Guerritore dal successo all’orribile rivelazione | Ecco cosa è stata costretta ad affrontare

Monica Guerritore, la strepitosa attrice e la sua incredibile rivelazione. “Mi sono salvata!” I fan con le orecchie belle tese.

Se pronunciamo il nome di Monica Guerritore dobbiamo metterci in testa di parlare di un’artista sopraffina, che tutto il mondo ci invidia. Grande protagonista sia del Piccolo che dal Grande Schermo, nonché del Teatro, che resta il suo più grande e vivo amore, da un po’ di tempo ha lasciato le scene. Nonostante ciò non è mai e poi mai uscita dal cuore degli italiani.

La sua carriera, lunga e fulgida, è stata costellata da tantissimi successi. Per tanto tempo ha viaggio parecchio per lavoro ed era costantemente con la valigia in mano. Doveva stare sui set, essendo super richiesta. Il suo lavoro è anche la sua più grande passione e per lui, ha confessato ai microfoni di Silvia Toffanin, ha trascurato un po’ troppo le sue adorate figlie.

Lei ha parlato in tale ambito di un distacco doloroso, che però è stato necessario, come lo è del resto per tutti quei genitori che, per motivi lavorativi, al fine di trovare il loro posto al sole nel mondo dello spettacolo, ove dimostrare il proprio fulgido talento, sono costretti ad allontanarsi per alcuni lunghi periodi da casa e dalla famiglia.

Monica Guerritore, “Mi sono salvata”, la confessione choc

In ogni caso una delle sue due figlie ha deciso di seguire le sue orme, lavorativamente parlando. Stiamo parlando di Lucia Lavia, che a soli 16 anni ha interpretato su Rai Uno il ruolo di Rossella, nella fiction omonima. Oggi ha 30 anni ed ha fatto incetta di premi. Adora lavorare sia per il Cinema che per il Teatro. L’altra figlia invece, che si chiama Maria, possiede un’agenzia che si occupa di attori e dei loro affari.

Fra di essi figura anche la sua celebre madre, con la quale ha tutt’ora un’ottimo rapporto, così come con la sorella. Chiaramente tutto ciò rende molto orgogliosa la loro mamma, che però, sempre durante la sua recente ospitata a Verissimo, ha lasciato senza parole il suoi numerosi estimatori. “Mi sono salvata!”. Che cosa le è accaduto.

La prevenzione, la sua ancora di salvezza

Nel passato dell’attrice c’è stato un male, dal quale lei è fortunatamente riuscita a guarire. Si tratta del tumore al seno che tuttora colpisce molte donne di tutte le età, anche nel nostro Paese. Lei oggi sta bene, ma non smette di ricordare la grande importanza della prevenzione. “Grazie alla diagnosi precoce, ho confitto il tumore al seno. Mi sono sempre fatta controllare.”, ha dichiarato Monica.

Questa sua importante rivelazione ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi numerosi estimatori. La Guerritore ha anche aggiunto che dopo uno dei famosi controlli, la sua dottoressa ha notato che un piccolo nodulo che aveva da sempre iniziava a smarginarsi, cioè a cambiare margini. Ma lei, grazie alla diagnosi precoce “si è salvata”.