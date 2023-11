Giulia Stabile, sceglie un top davvero luxury: puoi indossarlo anche tu | Il costo è assurdo

Giulia Stabile si è veramente superata questa volta, con quel top super luxury e sgargiante ha lasciato tutti senza parole. Il costo è “pazzesco”, ma se voleste, potreste acquistarlo anche voi. Ecco quanto costa.

Ci ha fatto sognare ad Amici grazie alla sua padronanza nella danza, ogni volta che balla, anche i cuori dei suoi fan volteggiano insieme a lei. Così, Giulia Stabile, non solo prosegue nella sua carriera danzante allo show di Maria De Filippi e in altri settori, ma sta approfondendo anche il suo ruolo di conduttrice.

Infatti, da due anni a questa parte la vediamo insieme a Maria e agli altri nello show, Tu si que vales, dove sta mostrando a tutti la sua professionalità e la sua simpatia. La Stabile è una vera professionista e non ha solo talento nel suo lavoro, ma anche nella scelta dei vari outfit. L’ultimo top super luxury ha lasciato tutti senza parole.

Il top “brillante” di Giulia Stabile

Giulia Stabile o la ami o la odi, non ci sono molte cose da dire. Sul web, l’opinione pubblica si è divisa, con chi la sostiene e chi la ritiene la “cocca” di Maria De Filippi, parola che spunta sovente tra i pensieri dei follower. Nell’ultima puntata trasmessa di Tu si que vales, i telespettatori sono insorti, dopo la sua dichiarazione sulla pizza rifiutata da parte di Sabrina Ferilli. In molti pensano che la ballerina non sappia improvvisare e che debba farne ancora molta di gavetta prima di poter condurre un programma di quella leva.

Così si è sparsa la voce di un forte litigio con la produzione e addirittura un licenziamento improvviso avvalorato dalla notizia che nelle prossime due puntate Giulia Stabile non sarà presente nello show. Si tratta di una fake news! La conduttrice non sarà presente, in quanto nel periodo in cui iniziarono le registrazioni, la ballerina dovette partire per New York per un progetto lavorativo.

Assente quindi in quelle due registrazioni, Giulia tornerà per la finale del programma. Non risulta nessun litigio con Queen Mary anche perché se no la Stabile non lavorerebbe anche ad Amici, che dite? Inoltre, è ancora molto giovane e inesperta è vero, ma sicuramente ce la sta mettendo tutta, quindi sarebbe bello darle un po’ di fiducia, anche perché tutti quanti abbiamo vissuto l’ansia del primo lavoro.

Un costo stratosferico?

Nonostante le critiche ricevute, Giulia Stabile prosegue con la sua carriera di conduttrice, sfoggiando look sempre molto di tendenza. Durante l’ultima puntata di Tu si que vales, l’abbiamo vista mostrare un top davvero luxury, con brillantini ovunque, che le mettevano in mostra i suoi perfetti addominali. Il costo di questo particolare capo è di 295 euro, una cifra sicuramente elevata per un toppino ma comunque accessibile a tutti, qualora voleste replicare il suo look.

Come avrete capito, quest’anno è tornato alla ribalta il look denim, quindi tirate fuori dall’armadio tutti quei capi indossati negli anni 2000, che hanno aspettato più di 20 anni di rivedere la luce del giorno. Come dimostra anche la Stabile, il jeans it’s come back!