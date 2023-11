Francesca Fagnani, la frecciatina velenosa arriva come un fulmine: la giornalista asfaltata senza pietà

Francesca Fagnani e quella frecciatina velenosa che ha lasciato tutti senza parole. La nota conduttrice, come al solito, sa cosa dire e quando dirla, facendo uscire la famosa “belva” che è in lei.

Ha 46 anni, ma sembra sempre una ragazzina, Francesca Fagnani, la quale di grinta ne ha da vendere. Non per questo, il suo programma Belve è arrivato alla nona edizione, sempre con il solito picco di ascolti. Giornalista e conduttrice, Francesca vuole trattare soltanto programmi che le danno qualcosa e soprattutto che danno qualcosa al suo pubblico.

In passato le vennero proposti programmi di intrattenimento che rifiutò: “Con Belve facciamo notizia. Persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani…”, ha rivelato la Fagnani. Sappiamo com’è la conduttrice, per questo non ci stupisce molto quella frecciatina che ha rilasciato.

La frecciatina velenosa di Francesca Fagnani

Prima di proseguire con il nostro argomento di apertura, volevamo rivelarvi dei dettagli inediti di Francesca Fagnani che ha rivelato lei stessa in una precedente intervista. Come saprete ormai benissimo, Francesca è la compagna del direttore, Enrico Mentana, con il quale fa coppia fissa da anni. I due nonostante le critiche ricevute per la differenza di età, si completano a vicenda e proseguono la loro vita insieme a testa alta, incuranti delle malelingue.

Ad ogni modo, Mentana dovette corteggiarla a lungo: “Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo, almeno un anno e mezzo…non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro…”.

Fagnani invita Giambruno a Belve: “Abbiamo dei parrucchieri pazzeschi per il ciuffo” 😂 pic.twitter.com/bsjYm1DqQw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 20, 2023

Ogni riferimento è puramente casuale?

Con la solita battuta diretta e pungente che la contraddistingue, Francesca Fagnani in compagnia di Fiorello, hanno portato un video di loro al bar intenti a consumare la loro colazione mattutina, mentre lanciavano una frecciatina pungente ad Andrea Giambruno. La conduttrice ha spiegato a Fiore di aver provato a contattare l’ex compagno di Giorgia Meloni, per convincerlo a partecipare al suo programma, dandogli quindi la possibilità di rilasciare la sua dichiarazione dei fatti.

Ovviamente nessuno le ha mai risposto. In merito poi a quei dietro le quinte, ripresi da Striscia la Notizia, Francesca ha terminato la frase dicendo: “Abbiamo dei parrucchieri pazzeschi per il ciuffo”. Chissà se il diretto interessato avrà qualcosa da dire in merito? La situazione che si è venuta a creare è veramente molto grave, attenderemo quindi ulteriori sviluppi per sapere come andrà a finire questa storia. Speriamo che nessuno dimentichi mai però, che nel mezzo di questa storia c’è comunque una donna ferita (a prescindere dal suo impiego) e una bambina che si farà molte domande su quello che sta capitando.