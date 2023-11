Luca Argentero come non l’avete mai visto: è completamente irriconoscibile | Ecco cosa ha fatto

Luca Argentero in questa modalità non l’avevamo ancora mai visto. Questo fa capire come anche i bellissimi abbiano bisogno di…”restauro”! Ecco di cosa stiamo parlando, resterete senza fiato.

L’abbiamo conosciuto come il gieffino bello del Grande Fratello del 2003, poi però negli anni ha dimostrato di non essere soltanto “un bel faccino” ma anche un talentuoso personaggio di spettacolo. Fu in quel periodo che decise di abbandonare la sua carriera di modello, per concentrarsi nella sua carriera di attore. Nonostante sui social, faccia ancora “morire” le sue fan, con quelle pose ammiccanti che dovrebbero essere considerate illegali, Luca Argentero è molto di più.

L’abbiamo visto interpretare meravigliosamente ruoli sia al cinema, che in televisione, con film e fiction indimenticabili. Luca nel corso degli anni ha ottenuto notevoli riconoscimenti grazie alla sua grande capacità di immedesimazione del personaggio di turno. Che dire, mica male per quel gieffino che all’epoca in pochi avrebbero creduto potesse sfondare veramente.

La “trasformazione” di Luca Argentero

Prima di parlarvi di quella “trasformazione” fisica di Luca Argentero, volevamo parlarvi di quella familiare. In passato fu considerato uno scapolo d’oro, di quelli irraggiungibili ma che tutti desideravano. Oggi le cose sono molto diverse, l’ex gieffino è felicemente sposato con Cristina Marino, mamma dei suoi due figli. In una lunga intervista rilasciata da pochi giorni al Corriere della Sera, Argentero ha parlato di diverse cose, anche del rapporto con sua moglie.

La Marino ha capito che il futuro marito sarebbe stato quello giusto grazie al suo frigorifero: “Mi sono detta “sì, è lui”, la prima volta che ho aperto il frigo a casa sua: hamburger vegetali, zenzero, lime, sembrava che la spesa l’avessi fatta io”, ha rivelato lei. Per tutta risposta lui ha confermato: “Il mio frigo è esattamente così. Prendersi cura di se stessi è importante, scegliere quello che si mangia e stare in forma è uno stile di vita, che non vuole dire solo rinunce, stenti e sacrifici…”.

I due non solo si concentrato sul loro stile di vita, ma anche sul lavoro e sui figli: “siamo concentrati al 99 per cento sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”, conclude Luca.

Il tempo passa per tutti… ma non per il nostro DOC! 👨🏻‍🦳🪄🧔🏻‍♂️

E si ricomincia… tutti al trucco per le riprese della terza stagione!!! 🙏🏻💙🎬

Aspettando #DOCNelleTueMani3 @Lucaargentero 🎥 Courtesy of #MUA Department @LuxVide pic.twitter.com/cX8e36sk7y — DOC Nelle Tue Mani (@DocNelleTueMani) August 29, 2023

Il suo ruolo lo prende con impegno

Come saprete molto bene, Luca Argentero è impegnato nelle riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani e grazie ad un video rilasciato dalla LuxVide, abbiamo visto il momento adibito al trucco per l’attore, prima di indossare il camice e farci sognare con il suo personaggio.

Ovviamente i telespettatori non vedono l’ora di vedere nuovamente il loro beniamino in televisione. Non dovranno aspettare ancora molto in quanto a gennaio 2024 tornerà una delle fiction italiane più amate degli ultimi anni.