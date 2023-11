Gerry Scotti, finisce nella bufera: altro che bravo conduttore | Ecco cosa ha fatto il conduttore

Gerry Scotti, finisce nella bufera mediatica per colpa della famosissima. Il gesto non è passato inosservato

Gerry Scotti è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Il suo debutto come artista nel mondo dello spettacolo inizia in radio dove si fa conoscere per la sua simpatia. L’esordio televisivo avviene quasi per caso alla conduzione di Deejay Television, un programma molto simile all’attività radiofonica che svolgeva in precedenza.

La notorietà che acquisisce pian piano, gli permette di diventare il conduttore di Passaparola affiancato dalle memorabili letterine. Seguono moltissimi altri progetti che lo rendono a tutti gli effetti una colonna portante dei palinsesti Mediaset.

Tra questi ricordiamo il Festivalbar ed i quiz game come “Chi vuole essere milionario”, “Il quizzone”, “La corrida”, “Caduta libera” e moltissimi altri. Il 2023 è stato un anno magico per Gerry Scotti che ha festeggiato 40 anni di carriera strepitosa.

In un’intervista rilascia a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha ammesso: “Mi chiedo come dopo 40 anni possa essere ancora protagonista. Forse sarò oggetto di uno studio all’università, prima o poi. Che risposta mi sono dato? Che è il mio genere televisivo. Non sono programmi per bambini o ragazzi, però molti mi dicono: ‘Ti guardavo sempre con mia nonna’ o ‘con i miei genitori’, e questo mi fa venire le lacrime“.

Gerry Scotti, l’idolo dei giovani: “Sono il loro pongo”

Nel corso della sua carriera artistica, Gerry Scotti non è solo un abile conduttore. Ha dimostrato anche competenze nella recitazione, ma si è fatto amare soprattutto per la sua personalità. Negli anni ha dimostrato umiltà ed estrema sensibilità. Gerry è stato in grado di instaurare un rapporto viscerale con i suoi fan.

Negli ultimi mesi è diventato anche l’idolo delle nuove generazione che, tramite l’intelligenza artificiale, si divertono a prendersi gioco del conduttore creando meme e ironici video su Tik Tok. Gerry Scotti racconta: “Sarà pure il mio aspetto, i ragazzi mi prendono in giro, ritoccano le mie foto, mi usano per i video su TikTok, sono il loro pongo“.

Gerry Scotti, coinvolto nella bufera per ‘colpa’ sua

Un uomo che ha saputo conquistare ogni generazione con la sua ironia, tanto da diventare ‘lo zio d’Italia‘. A chi teme una sua eventuale ritirata, il conduttore ci tiene a tranquillizzare: “Io ho sempre dichiarato che finché mi diverto, mi regge la salute e le cose che faccio mi piacciono, continuerò a farle”.

Gerry è celebre per la conduzione di quiz game che, per anni, hanno intrattenuto il pubblico da casa. Infatti, anche a seguito della rivoluzione televisiva messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, Gerry ha mantenuto il suo posto fisso nei palinsesti Mediaset. Tuttavia, anche Scotti è stato protagonista del tanto discusso ‘trash televisivo‘. Indimenticabile è la partecipazione di Francesca Cipriani ad uno dei suoi giochi. La showgirl doveva indovinare una parola misteriosa e dopo tanti tentativi di chiarimento da parte del conduttore, Francesca confessa: “No, non ho capito il gioco“.