Silvia Toffanin travolta da un dramma atroce: “…mi volevo togliere la vita” | Lacrime a fiumi a Verissimo

Silvia Toffanin, l’amatissima conduttrice veneta, travolta da un durissimo dramma. “… mi volevo togliere la vita”. Lacrime a fiume in studio, a Verissimo.

Il rotocalco di maggior punta delle Reti Mediaset è tornato da diverse settimane ormai a farci compagnia sia il sabato sia la domenica pomeriggio su Canale 5. Tantissime le esclusive, anche di stampo internazionale, che possiamo seguire con tanto di meravigliose interviste a cuore aperto che in taluni casi sanno di confessione.

E quando si tratta di qualcosa di sorprendente e di assai doloroso i telespettatori, che sono sempre molto numerosi, rimangono di stucco, oltre che con i loro cuori spezzati in mille pezzi. Tanto più che i momenti più incisivi vengono tosto riproposti sui Social dove possiamo visionare le clip relative che diventano in men che non si dica virali.

E ora un’ospite della strepitosa Silvia Toffanin ha voluto aprire il rubinetto, svelando aspetti di se assolutamente inediti e che appartengono al passato. A un certo punto il dolore da sopportare era talmente forte per lei che era giunta addirittura a pensare di togliersi la vita. E quel punto le lacrime sono scese a fiumi sul suo bellissimo volto, nonché su quello della conduttrice.

Silvia Toffanin, travolta da un dramma atroce ” Mi volevo togliere la vita”

Tanto più che lei stessa è rimasa sorpresa da ciò che stava raccontando la showgirl e modella che aveva di fronte a lei. Parliamo di una donna bellissima e che ha fatto girare la testa a moltissimi uomini. Da un po’ di tempo è uscita delle scene ma mai e poi mai dai cuori dei suo estimatori che sognano per lei un ruolo da protagonista in un bel programma televisivo o in un accattivante film.

Lei oggi ha 55 anni, assolutamente ben portati, ed è sempre un autentico splendore. Peccato che lei nella sua anima e nella sua mente sovente non si senta tale. Ha sofferto tantissimo negli ultimi anni e ha toccato il fondo, Ha parlato della malattia, anzi, delle malattie che l‘hanno colpita a seguito di alcune tragedie successe all’interno della sua famiglia.

La sconvolgente confessione di Rendi Ingerman

L’artista in questione è la splendida Rendi Ingerman che gli scorsi giorni è stata ospite del salotto di Verissimo. La donna ha svelato di soffrire di crisi epilettiche che l’hanno portata ad addormentarsi nei luoghi più impensati, compreso il bagno turco. Lei si è ustionata ed è dovuta essere ricoverata in ospedale. E lei, che era molto triste e depressa, all’uscita ha poi fatto il cattivo e funesto pensiero.

“Soffrivo di stress post traumatico, ho lottato contro la depressione. Uscita dall’ospedale ho pensato di togliermi la vita”, ha svelato la showgirl alla Toffanin. Poco prima aveva raccontato della morte del padre, salvatosi dall’infarto ma poi per un errore medico finito in coma, nonché del fratello per overdose, dopo che la sua bambina era morta tanto piccina.