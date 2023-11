Morgan, accuse in diretta a X Factor: “Più fate così e più lo faccio” | Panico in studio

Morgan, delirio negli studi di X Factor: “Più fate così e più lo faccio”. La situazione diventa insostenibile

Morgan è uno dei personaggi iconici della televisione italiana. Il cantautore è molto apprezzato nel panorama musicale nazionale, ma allo stesso tempo è fortemente criticato per i suoi modi talvolta arroganti e bruschi.

All’anagrafe Marco Castoldi, nasce nel 1972 a Milano. Sin dalla tenera età si appassiona alla musica, ma a differenza dei suoi coetanei, ascolta capolavori di artisti leggendari come David Bowie e i Depeche Mode. Questa passione, anche se ancora prematura, contribuisce alla sua immensa conoscenza musicale.

A soli 16 anni vive uno dei momenti più dolorosi della sua vita, ovvero il suicidio del padre a causa dei debiti accumulati. «Mio padre, il giorno prima di uccidersi, mi aveva salutato dalla finestra, cosa che non aveva mai fatto. Io mi sono girato e ho detto “Ma perché?“», ha confessato Morgan durante un’intervista a Vanity Fair.

La perdita del padre, però, gli da la forza per dedicare anima e corpo al suo sogno di diventare un noto cantante. Nel 2003 con il brano “Canzoni dell’appartamento”, si aggiudica il suo primo importante riconoscimento, ovvero il Premio Tecno. Sarà solo il primo di una lunga serie di riconoscimenti.

Morgan, insulta il pubblico e poi chiede scusa

Morgan senza dubbio è uno degli artisti più amati del panorama musicale, ma da sempre al centro delle polemiche per i suoi atteggiamenti impulsivi e talvolta sgradevoli. Uno dei tanti episodi risale allo scorso agosto durante il concerto dedicato a Franco Battiato presso il parco Archeologico di Selinunte. Dopo qualche brano cantato da Morgan, dal pubblico qualcuno dice “Sei fuori tema“, scatenando l’ira dell’artista.

Morgan sbotta ed insulta pesantemente il pubblico che ha pagato un ticket per vederlo: “Avete rotto il c…, ho dei sentimenti coglioni. [..] avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto [..] Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez… fro**o di merda”. Il video della sceneggiata è diventato virale ed il cantante si è scusato con il pubblico tramite Instagram: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Morgan, caos ad X Factor: “Più fate così e più lo faccio”

Morgan attualmente è il giudice del celebre talent show X Factor, condotto in questa edizione da Francesca Michelin. In molte occasioni, il cantautore ha perso le staffe, non riuscendo a controllare l’aggressività ed è esattamente ciò che è accaduto nella seconda puntata del talent. Per l’intera puntata, il giudice di gara e la conduttrice si sono scambiati continue provocazioni.

Morgan si rivolge alla conduttrice e domanda: “Francesca ride perchè pensa che io parlo tanto, vero?”. La Michelin nega e Morgan prosegue: “Ogni volta che parlo, loro due ridono perchè dicono ‘adesso vediamo quanto parla’. A me fa ridere il fatto che io, in realtà, più fate così più parlo“. In studio la tensione è altissima ed i presenti temono che la situazione possa esplodere da un momento all’altro.