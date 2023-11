Antonella Clerici, la notizia arrivata fra capo e collo: la conduttrice come non l’avete mai vista

Ecco una versione inedita di Antonella Clerici, la famosa conduttrice in questa maniera nessuno l’aveva mai vista. Ecco che cos’è successo e soprattutto perché è al centro dei riflettori.

Antonella Clerici è la nota conduttrice televisiva, la quale è diventata fin da subito il volto di programmi quali La prova del cuoco (prima) e, E’ sempre mezzogiorno (adesso). Antonellina ha dato il via ad una nuova era dei programmi di cucina, probabilmente indirettamente ha fatto da apri pista a tutte le food blogger che ci sono oggi.

Naturalmente la Clerici ha condotto e conduce anche altri programmi per la Rai, eppure per i telespettatori è impossibile non aspettarla tutti i giorni con il consueto appuntamento giornaliero nella sua famosa cucina. Nonostante di lei si sa quasi tutto a livello lavorativo, questo aneddoto probabilmente era sfuggito a molti.

La gaffe di Antonella Clerici

Mamma della bella Maelle, Antonella Clerici, ad oggi è legata all’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale pare aver ritrovato il sorriso. In passato la conduttrice non è stata altrettanto fortunata, in quanto ha avuto storie molto importanti che purtroppo hanno avuto tutte un tragico finale.

Se delle altre storie, compresa quella con Eddy Martens, papà di sua figlia, sappiamo diversi aneddoti, c’è una storia per la quale siamo ancora molto dubbiosi, cioè con il breve flirt avuto con Massimo Giletti. Se per il conduttore, la storia con la collega durata un anno è stata molto importante, di altro pensiero è Antonella, la quale ha dichiarato che tra i due non ci sia stato nulla se non una leggera simpatia. Chi dirà la verità? Per il momento non c’è dato saperlo, anche se alla fine poco importa come sia andata la storia, visto che ad oggi entrambi hanno voltato pagina con nuovi compagni.

Il fuorionda di Antonella

Parlare di fuorionda in questo periodo non è molto salutare, in quanto non si sa mai cosa possa venire fuori, fortunatamente con Antonella Clerici, si è trattato di un momento esilarante del passato. La conduttrice è stata ospite al programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima, qui la Clerici si è presentata con un abito del passato, portando gadget e aneddoti del passato, che le hanno fatto prendere un bell’8 nella votazione redatta dal Corriere della Sera.

Tra i vari momenti, è ritornato a galla quel simpatico fuorionda, quando una Antonella Clerici “terrorizzata” dalla possibile reazione di Pippo Baudo per l’inconveniente, gridava “por*a vac*a” a Teche Rai del 1994. Anche nel dietro le quinte, l’animo della Clerici rimane sempre quello tenero e simpatico che tanto ci piace della conduttrice, la quale non appare mai volgare.