“Sei un imbecille”: Alba Parietti travolta da un’accusa gravissima| Caos a Storie Italiane

Storie Italiane, la divina Alba Parietti travolta, senza se e senza ma, da una terribile accusa. “Sei un imbecille”.

Storie Italiane, è ancora oggi uno dei programmi della fascia mattutina di Rai Uno più seguito dagli italiani. La sua squisita e super professionale conduttrice è Eleonora Daniele che, da un po’ di tempo, può anche contare su un’edizione serale del suo talk. Un talk che, a onore del vero, non ha mai smesso di farci compagnia nemmeno durante la pandemia e i vari lockdown susseguitisi, non sempre regolari.

In quei periodi i suoi ospiti, molti dei quali appartenenti al vasto mondo dello spettacolo, intervenivano in collegamento video dalle loro abitazioni. Da quando invece siamo tornati alla normalità, sono spesso lì, in studio, con lei, salvo rare eccezioni. Non mancano poi i servizi realizzati fuori sede e le dirette coi vari inviati, sempre molto seguite.

Tra i suoi ospiti, nell’ultimo periodo c’è da annoverare la splendida Alba Parietti, reduce dal successo di Non Sono Una Signora, andato in onda negli scorsi mesi e che presto vedrà un secondo atto, come annunciato dalla stessa conduttrice sui Social. La showgirl piemontese è anche stata ospite da Francesca Fagnani a Belve, dove ha parato di sé e della sua attuale situazione sentimentale.

Alba Parietti, una donna dalle mille sorprese

Non ha neppure mancato di svelare la questione assai spinosa dei vari ritocchini estetici, per i quali lei è molto chiacchierata. Come lo è anche per la sua scelta, per la verità mai celata, di voler utilizzare dei filtri per la realizzazione dei selfie, che lei condivide sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Tuttavia ora Alba ha fatto parlare di sé per altri motivi. E ora sul Web è diventata in men che non si dica virale una clip, che la vede nello studio di Storie Italiane, accanto alla strepitosa Eleonora Daniele. In quel momento era in diretta in collegamento con lo studio l’inviata Giovanna Savini, che si trovava d Ostia, per seguire i risvolti di una situazione assai spinosa che stanno vivendo Alessandra e William, due giovani genitori con figli disabili, a rischio sfratto.

“Sei un imbecille”, Alba non tace la sua indignazione

La giornalista stava intervistando i suoi ospiti, quando una donna, con indosso un giubbino rosso e una cuffia, nel passare dietro di loro, ha urtato violentemente Alessandra, senza chiederle scusa. La sua reazione, prontamente ripresa dalle telecamere, non è passata inosservata. Se da un lato la conduttrice è rimasta senza parole, Alba non è stata zitta.

Ha infatti commentato, riferito alla signora: “Un imbecille che non ci delude mai!”. L’inviata ha cercato di minimizzare l’accaduto dicendo che stava iniziando a piovere e che la signora stesse andando di fretta. La sua giustificazione non ha convinto Eleonora che vuole ora andare a fondo della questione e segnalarla.