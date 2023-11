Ricordate Enrico Lo Verso, attore scoperto da Gianni Amelio? Oggi è costretto a campare così | La fine è orripilante

Chi si ricorda di Enrico Lo Verso? Per anni è stato un attore di punta dopo essere stato scoperto da Gianni Amelio e poi di lui si sono perse le tracce. Che fine ha fatto oggi?

È un attore non solo di cinema e televisione ma anche di teatro, Enrico Lo Verso, il quale dopo essere stato scoperto da Gianni Amelio per i suoi film, Il ladro di bambini, Lamerica e Così ridevano, si è fatto conoscere da un pubblico sempre più vasto.

Ha lavorato a pieno regime fino agli anni duemila, poi qualcosa è successo nella vita di Enrico e piano piano non l’abbiamo più visto. Purtroppo nel mondo del cinema è così ci sono periodi buoni e periodi meno buoni, ma sarà solo questa la motivazione? Ecco che cosa ha dichiarato.

Che fine ha fatto Enrico Lo Verso?

Enrico Lo Verso, ha ricevuto diversi riconoscimenti all’apice della sua carriera, ma questo è un lavoro che ha sempre voluto fare. Fin da quando era bambino, aveva già le idee ben chiare su come avrebbe dovuto essere la sua vita da adulto. Ecco che cosa ha dichiarato l’attore in merito: “A 8 anni. La domenica mattina andavo sempre a giocare al Teatro greco di Siracusa con mia madre e mio fratello. Una volta andammo di pomeriggio e nel parco giocavano in maniera diversa: facevamo l’Edipo Re…”.

Lo Verso inoltre ha rilasciato il suo pensiero in merito al cinema di oggi: “Il cinema non sta bene ma c’è qualcuno che fa cose buone…Si sente la mancanza dei libri che avevano a casa Leone, Fellini, Visconti. Prima si creava una identità e poi veniva il bisogno di raccontare…”.

Da Roma alla Sicilia

Enrico Lo Verso ha avuto moltissime soddisfazioni nel suo campo lavorativo, proprio quando il suo successo era all’apice però, per misteriosi motivi, l’attore palermitano non è più riuscito a lavorare in televisione, finendo un po’ nel dimenticatoio. Nonostante questo allontanamento forzato, Lo Verso non si è dato per vinto e non solo si è trasferito con la sua famiglia in Sicilia, ricominciando a vivere tra quei luoghi tranquilli, ma si è “buttato” nel teatro ed è proprio grazie a questo e ad Alessandra Pizzi che ormai è in replica da diverso tempo con lo spettacolo: “Uno, Nessuno, Centomila”, di Luigi Pirandello.

Quando i giornalisti gli chiesero il motivo secondo lui di questo allontanamento dalle scene, Enrico ha risposto: “Non ho mai fatto auguri a Natale a qualcuno che fosse più potente di me. Non cerco di compiacere. Ed è un tratto di me che, a chi è abituato al contrario, può dare fastidio…”, confermando come registi e sceneggiatori continuarono a cercarlo, ma furono alcuni produttori a mettergli i bastoni tra le ruota.

Ad ogni modo, Enrico Lo Verso sta piano piano riemergendo dall’oblio dove l’hanno rilegato, con i suoi lavori teatrali, ma anche televisivi, infatti, prenderà parte alla seconda stagione di, The bad guy e al film Desirè.