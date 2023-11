Stefano Accorsi, dal successo all’orrenda sofferenza: paparazzato con le lacrime sul viso | quello che è accaduto è terribile

Stefano Accorsi è tornato a raccontare quel fatto che ha segnato profondamente la sua vita, che l’ha gettato nello sconforto più totale. Ecco che cos’è successo.

Non ha bisogno di grandi presentazioni Stefano Accorsi, in quanto è dal 1996 che tiene compagnia al suo pubblico con le sue varie interpretazioni. Come dimenticarlo in pellicole di successo quali, L’ultimo bacio, Le fate ignoranti, Radiofreccia e così via. Stefano ha rivoluzionato il cinema italiano con le sue straordinarie interpretazioni.

Eppure, nonostante quei momenti idilliaci segnati dal forte successo che lo accompagnano da allora, Stefano è stato tormentato da un fatto molto doloroso che l’ha segnato in passato. Sicuramente non è stato facile per lui. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Il periodo doloroso di Stefano Accorsi

Come dicevamo, Stefano Accorsi ha vissuto momento magici, fatti da straordinarie interpretazioni, applausi, standing ovation e quella carriera brillante di cui tutti noi siamo a conoscenza. È impossibile non aver visto almeno un suo film e non averne assaporato tutte le sfaccettature che ogni volta, dà ai suoi vari personaggi.

Eppure l’attore dall’accento bolognese, non ha vissuto soltanto momenti felici, in quanto nella sua vita sentimentale, prima di incontrare la sua attuale moglie, Bianca Vitali, mamma dei suoi due figli, ha fatto chiacchierare il gossip per via di quelle famose storie d’amore che l’hanno resto protagonista. E’ stato insieme infatti a Giovanna Mezzogiorno e Laetitia Casta. Sono state entrambe storie molto importanti e significative per la vita del famoso attore.

Il dolore per il cambiamento

In merito proprio alla sua precedente storia d’amore con Laetitia Casta, Stefano Accorsi ha raccontato nuovamente di quanto fu difficile in passato separarsi dalla supermodella. Tra l’altro i due, sono stati insieme per 10 anni, periodo nel quale ebbero i loro primi due figli, Orlando e Athena. Quando i due attori si separarono però, Stefano visse un periodo di forte stress, in quanto di punto in bianco non aveva più la possibilità di vedere i suoi figli tutti i giorni, visto che la Casta tornò in Francia con loro.

In quel periodo, fu paparazzato diverse volte con le lacrime agli occhi, in quanto sentiva molto la mancanza dei suoi figli. Ad oggi, come dicevamo, Accorsi si è rifatto una vita, così come la Casta, ma con i suoi figli pare andare meglio, in quanto si vedrebbero di più, come dimostrano i post social che l’attore pubblica con i suoi figli.