Francesco Totti, arriva la stoccata sulla sua ex moglie: le parole del Capitano sono tremende | Ecco cosa ha detto

Francesco Totti, le parole agghiaccianti nei confronti di Ilary Blasi. Come reagirà l’ex moglie all’affronto?

Francesco Totti non è solo un comune personaggio pubblico italiano, ma è uno dei calciatori più apprezzati nel mondo sportivo. Nel corso della sua carriera, ha indossato una sola maglia e gli è stato fedele per tutto il suo percorso professionale.

L’ex capitano della Roma, ha continuato a portare quella maglia nel cuore anche dopo il suo ritiro dal campo ed è il primo tifoso in assoluto. Ha dedicato anima e corpo alla squadra con tanti sacrifici, ma anche moltissime soddisfazioni.

“Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all’altezza”, ha confessato Totti a seguito del suo abbandono. Per un periodo, ha provato ad essere il Dirigente della Roma, ma quel ruolo non gli si addiceva affatto.

Uno dei motivi per cui Francesco non verrà mai dimenticato è per la “leggenda del cucchiaio“. Durante la semifinale degli Europei del 2000, la Roma gioca contro l’Olanda e finiscono ai calci di rigore. Il capitano, sicuro di se stesso, pronuncia la celebre frase “mo’ je faccio er cucchiaio” aggiudicandosi il goal.

Francesco Totti, l’amore con la letterina

Il percorso verso il successo di Francesco Totti è avvenuto grazie al suo innato talento per il calcio, ma la popolarità giunge anche per la magica storia d’amore con la conduttrice Ilary Blasi. Il loro primo incontro risale al 2002 quando Francesco era il capitano della Roma ed Ilary ricopriva il ruolo di letterina. Il calciatore la vede per la prima volta in televisione ed è subito convinto di volerla sposare. A concretizzare il colpo di fulmine è il loro primo incontro in cui scatta la scintilla anche da parte di Ilary.

Da quel momento diventano inseparabili e la conduttrice diventa una presenza fissa in ogni partita della Roma. Nel 2005, Blasi e Totti si sposano e la cerimonia è trasmessa in diretta televisiva. Nello stesso anno mettono al mondo Cristian, il primogenito, nel 2007 nasce Chanel e nel 2016 arriva la sorellina Isabel. Dopo vent’anni d’amore, 13 di matrimonio e 3 figli, arriva la notizia bomba dell’imminente separazione della coppia più seguita del mondo dello spettacolo.

Francesco Totti, le parole sulla ex non lasciano dubbi

L’11 settembre 2022 la notizia bomba della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, viene comunicata ai milioni di fan tramite comunicato ufficiale. Immediatamente tra i due ex coniugi scoppia una querelle legale per l’affidamento dei figli, delle proprietà e dei beni materiali che avevano in comunione. Celebre è la decisione del Giudice sull’affido condiviso dei Rolex lussuosi.

Durante una recente intervista al Corriere della Sera, Francesco si è dimostrato propenso a deporre l’ascia di guerra nei confronti della ex moglie con cui ha condiviso moltissimi anni della sua vita. L’ex capitano della Roma ha confessato: “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore”. Una decisione saggia e matura che permetterebbe ai figli di vivere in serenità, nonostante la separazione.