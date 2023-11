Heather Parisi, la frecciatina al veleno nei confronti della Regina della tv | Scatta la denuncia

La dichiarazione di Heather Parisi non è piaciuta al destinatario delle sue parole, per questo è scattata la denuncia. Non si sa come finirà questa storia, ma sicuramente ne vedremo delle belle.

Heather Parisi è la nota conduttrice, attrice, ballerina e showgirl statunitense, naturalizzata italiana. Ha raggiunto il suo apice di successo negli anni ’80, con i suoi balletti e le sue canzoni, è stata una presenza fissa in Rai per molto tempo.

Nel corso degli anni, la Parisi è finita molto spesso al centro dell’attenzione, per via delle sue dichiarazioni che molto spesso non sono finite nel dimenticatoio. Dopo tutta la storia intercorsa tra lei e Lucio Presta, oggi si ritrova nei guai per quelle parole dette contro l’emittente televisiva che non l’ha presa per niente bene. È scattata anche la denuncia.

Le parole di Heather Parisi

Cos’ha detto Heather Parisi di così tanto grave da essere finita al centro delle polemiche? Qualche giorno fa, la showgirl ha rilasciato una dichiarazione al Fatto Quotidiano, dove ha parlato della sua esperienza ad Amici, avvenuta 5 anni orsono. A distanza di così tanto tempo ha dichiarato: “Ci metto la faccia sempre, non riesco a stare zitta, sono spontanea; per questo ho sbagliato con Amici. Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione…”. Inoltre ha puntato il dito contro: “…non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce. Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava…”.

Era naturale che questa sua dichiarazione creasse una sorta di reazione a catena, con Mediaset che ha immediatamente replicato. Ecco che cos’è successo dopo le parole rivelate da Heather.

La risposta di Mediaset

Dopo le dure parole rilasciate da Heather Parisi nei confronti di Amici e di tutti quelli che ne stanno a capo, com’era presumibile pensare, Mediaset ha immediatamente risposto. Pubblicando un comunicato ufficiale, Pier Silvio Berlusconi and company hanno dichiarato che si sono rivolti ai loro legali in quanto: “è inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti di esprimere…il proprio talento”.

Non si sa cosa succederà da adesso in poi, ma sicuramente questa guerra tra la Parisi e Mediaset non finirà tanto presto. Per sapere chi mente e chi dice la verità, non ci resta che attendere i prossimi sviluppi del caso, fino all’udienza finale se ci si arriverà.