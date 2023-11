Claudio Bisio, travolto da polemiche pesantissime: la figuraccia in diretta tv è vergognosa | Ecco cosa ha fatto

Claudio Bisio, nella bufera mediatica per la figuraccia in diretta televisiva. Questo gesto non glielo perdona nessuno

L’icona indiscussa della comicità italiana è senza dubbio Claudio Bisio, amato da milioni di persone per la sua ironia spontanea e mai fuori luogo. Per anni ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani, regalando loro momenti di alto divertimento ed intrattenimento.

Fin dall’adolescenza dimostra di avere un dono per l’improvvisazione che lo ha reso il protagonista della televisione nazionale. Claudio racconta i suoi esordi con il collega Antonio Catania: «Facevamo cose improbabili e improvvisate. Poi siccome eravamo neofiti, i vecchi ci fregavano. Ci facevano aprire il venerdì o il sabato alle 11, quando ancora non c’era nessuno».

Il vero successo arriva alla conduzione di Zelig al fianco della bellissima spagnola Vanessa Incontrada. La comicità dei due presentatori combacia perfettamente con lo scopo del programma ed, insieme, garantiscono l’enorme successo del varietà.

Sono ormai trascorsi più di 40 anni da quando Bisio è apparso per le prime volte sugli schermi televisivi, ma il grande pubblico non si è mai annoiato per la sua presenza e teme un suo eventuale ritiro. Il conduttore ha preoccupato i fan parlando di una pensione anticipata a seguito dell’intervento di protesi all’anca. Ma nessuno crede davvero che Claudio riesca a far a meno del suo grande amore, il piccolo schermo.

Claudio Bisio, il grande flop della sua carriera artistica

In più di 40 anni di divertimento assicurato, Claudio Bisio è stato anche un grandissimo attore del grande schermo. Tra i capolavori a cui ha preso parte ricordiamo “Mediterraneo” e “Puerto Escondido” che lo hanno catapultato nell’universo della notorietà. Tuttavia, dal 1999 qualcosa cambia e Claudio si allontana dal mondo del cinema per ben 7 anni.

Il conduttore di Zelig confessa di aver accettato un incarico nel film “Asini” di Antonello Grimaldi. In quel periodo, stava emergendo come attore super qualificato, ma non andò come previsto: “Rimango molto affezionato a quel film che però andò malissimo. Fu un flop clamoroso, da lì in poi se guardi il mio curriculum cinematografico c’è un vuoto”. Infatti, dalla fine degli anni Novanta, parte il suo periodo di down cinematografico che dura fino al 2006 quando accetta il ruolo in “Natale a New York“.

Claudio Bisio, gaffe in diretta televisiva: non è accettabile

A seguito del periodo di down artistico causato probabilmente dalla profonda delusione del fallimento, Claudio Bisio mostra la sua determinazione e la volontà di non abbandonare il lavoro dei suoi sogni. La sua tenacia è stata sicuramente la sua fortuna ed oggi è uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo. Tuttavia, anche Claudio ha dovuto affrontare delle polemiche a causa di una gaffe in diretta televisiva.

Ospite a Domenica In, il comico si è lasciato intervistare da Mara Venier e le ha portato in dono un panettone artigianale di Milano. La regina di Rai Uno ha apprezzato moltissimo il gesto ed ha inondato Claudio di complimenti: “Claudio! Ti vedo in forma, magro, lucido, scattante”. Una serie di aggettivi positivi alla quale Bisio risponde con una battuta, uscita malissimo: “Non posso dire altrettanto”. Mara decide di non controbattere, ma poco dopo si prende la sua rivincita: “Non hai mai avuto i capelli!”. Effettivamente, come sappiamo tutti, la vendetta va servita fredda.