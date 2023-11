Bianca Guaccero, altro che talentuosa: questa volta non la vedremo più | Cacciata senza pietà

Bianca Guaccero, questa volta non c’è più niente da fare: l’addio alla televisione è definitivo. Ecco i dettagli

Bianca Guaccero è un celebre volto della televisione italiana con alle spalle una vasta carriera artistica. Valletta, modella, attrice, conduttrice e tanto altro ancora, Bianca è una donna che ha saputo dimostrare la propria versatilità in moltissimi ambiti dello spettacolo.

In grado di intrattenere milioni di telespettatori, la Guaccero ha sempre avuto la passione per il piccolo e grande schermo. Il suo esordio nelle scene televisive risale alla sua infanzia quando da bambina partecipa allo show Lo Zecchino D’Oro.

Durante l’adolescenza, data la sua estrema bellezza tipicamente mediterranea, sua madre ritiene opportuno farla partecipare a concorsi di bellezza. Inizia con Miss Bitonto, la sua città natale, per poi passare a Miss Teen-ager I e Miss e Mister 96.

Dalle passerelle al piccolo schermo il passo è breve. Bianca, infatti, partecipa al celebre show “La ruota della fortuna” con Mike Bongiorno. Da quel momento alterna una serie di esperienze tra teatro, cinema e televisione: «Non ho mai voluto fare una scelta netta.[..] o fai l’attore di cinema o fai le fiction. Distinzioni limitanti».

Bianca Guaccero, la confessione: “Cacciata dalla Rai”

Bianca Guaccero è un celebre volto della Rai e del cinema nazionale. L’attrice è stata protagonista di fiction televisive di grandissimo successo che l’hanno resa popolare nel mondo dello spettacolo. Come ogni personaggio pubblico, Bianca si è trovata a dover affrontare pregiudizi, critiche e false notizie sul suo conto.

Durante lo show satirico “Le Iene”, la Guaccero si è esibita in un toccante monologo per uscire da quel vortice di fake news: «Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata e persino sulla mia salute. E per cosa? Perché qualcuno deve fare dei click? E quindi dei soldi… E il rumore di fondo diventa pettegolezzo: “Ma lo sapevi che è stata cacciata dalla Rai? È malata, poverina” [..] È un vero e proprio atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno. E poco importa se dall’altra parte c’è una persona in carne ed ossa».

Bianca Guaccero, addio definitivo alla tv

Bianca Guaccero, oltre ad una talentuosa attrice, è anche un’amata conduttrice televisiva. Dopo lo storico programma “Detto Fatto” ed un anno di stop, la bella pugliese il 23 ottobre 2023 torna al timone di “Liberi tutti“, in onda su Rai Due. Una nuova esperienza per Bianca per cui nutriva tanta speranza. Purtroppo però, non è andata nel migliore dei modi.

Dopo sole 3 puntate, la conduttrice ha dovuto dire addio al programma poichè, a causa dei scarsi ascolti, ha chiuso i battenti in anticipo. «Nella vita non sempre si può trionfare…Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (Aldilà dei sogni) “a volte quando si perde si vince”… Ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica», ha confessato la Guaccero.