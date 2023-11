Pamela Prati, dopo mesi di silenzio la piccante verità: ecco cosa fa ogni notte con il suo baby fidanzato

Pamela Prati, confessa la verità sulle notti con il suo fidanzato. I dettagli piccanti lasciano tutti senza parole

Una delle showgirl che non passa mai di moda nella televisione italiana è senza dubbio Pamela Prati. Una donna che è sempre in grado di far parlare di sè, nel bene e nel male. Sin dai suoi esordi, ha avuto uno spazio dedicato nelle principali riviste di gossip e cronaca rosa, facendo molto discutere sui suoi atteggiamenti.

Nasce nel 1958 a Ozieri, nel nord della Sardegna e già dalla tenera età vive un’infanzia molto complicata. Suo padre è spagnolo e quando incontra la mamma di Pamela, ha già una moglie nel suo paese d’origine. Per questo motivo, la Prati cresce senza la figura paterna e viene affidata ad un collegio di suore.

Raggiunta la maggiore età, cerca la sua indipendenza a Roma. Inizia a lavorare come modella e in poco tempo, raggiunge un’importante notorietà. Posa senza veli e mostra il suo fisico quasi scolpito, conquistando l’attenzione di milioni di persone.

Dagli anni Ottanta parte definitivamente la sua scalata verso il successo. Il suo debutto al cinema avviene grazie alla pellicola “La moglie in bianco…l’amante al pepe”, un film erotico che la impone come protagonista del grande schermo. La vera svolta arriva nel varietà “Il Bagaglino” in qualità di soubrette.

Pamela Prati, dal successo televisivo all’oblio in Mediaset

Pamela Prati, nel corso della sua carriera, è stata una presenza fissa nel piccolo schermo. Dagli anni Novanta diventa la star di Mediaset e partecipa a diversi programmi televisivi come “Scherzi a parte“, “La sai l’ultima” e diventa opinionista del reality “L’Isola dei Famosi“. Nel 2016 diventa una concorrente del Grande Fratello VIP, ma dopo poche puntata viene squalificata per i suoi atteggiamenti contro il regolamento.

Nel 2019, però, è l’inizio della fine per Pamela Prati. A metterla nell’onda del ciclone è la presunta relazione con l’imprenditore Mark Caltagirone con cui sarebbe dovuta convolare a nozze nello stesso anno. Dopo tanti dubbi sull’esistenza di questo uomo e tante pressioni sociali, la soubrette sarda confessa che è stato tutto inventato, non esiste nessun Mark Caltagirone e dichiara di essere stata plagiata dalla sua manager Eliana Michelazzo.

Pamela Prati, la verità piccante sulle notti con il baby fidanzato

Pamela Prati, dopo essere finita nel vortice mediatico per la storia d’amore fake con Mark Caltagirone, decide di dedicare del tempo a se stessa e di allontanarsi momentaneamente dalle scene televisive. Tuttavia, nell’ultimo periodo, è di nuovo protagonista della cronaca rosa a causa della storia d’amore con il modello Simone Ferrante, un ragazzo di 19 anni e 45 anni più giovane della soubrette.

I due sono stati paparazzi felici e spensierati e durante un’intervista a “La vita in diretta”, Pamela ha dichiarato che l’età non è affatto un problema: “l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre [..] Sono molto innamorata. Sì, ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne”. In seguito, la Prati si lascia andare a confessioni personali sul tempo trascorso con il suo baby fidanzato: “Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente [..] Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme“.