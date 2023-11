Renato Zero, altro che addio alla musica: lo vedremo proprio qui | Dove tutto è iniziato

Renato Zero, il suo non è un addio: ritorna a far sognare con la sua musica dove tutto è iniziato. Ecco i dettagli

Renato Zero è uno dei pilastri del panorama musicale italiano che ha fatto sognare intere generazioni con i suoi capolavori. All’anagrafe Renato Fiacchini, è un cantautore ed un canzoniere che ha scritto la storia della musica nazionale.

Renato nasce nel 1950 a Roma e sin dall’adolescenza mostra il suo carattere estroso e stravagante. Il suo esordio inizia nei locali della sua città e già in quelle occasioni dimostra la sua forte personalità. La maggior parte dell’audience lo critica e lo giudica pesantemente.

“Sei uno zero” è la tipica frase che sente ripetere continuamente. Così, Renato inizia ad esibirsi con dei travestimenti come segno di provocazione. Il pubblico che lo critica non sa che quel giovane ragazzo travestito presto diventerà una vera icona mondiale.

Renato, ad oggi, è uno degli artisti più amati che vanta un percorso professionale ricca di successi. Tra i suoi capolavori ricordiamo “Mi vendo”, “Triangolo”, “Nei giardini che nessuno sa”, “Cercami” e tanti altri. Nella sua pluriennale carriera, Renato ha pubblicato 44 album e ha scritto più di 500 canzoni.

Renato Zero, è malato? Ecco svelata la verità

Renato Zero non è solo un celebre personaggio dello spettacolo, ma è una vera divinità nel panorama musicale. Il cantante di “I migliori anni della nostra vita”, è stato circondato dall’affetto e dai consensi di milioni di persone a livello internazionale. Moltissimi fan sono costantemente preoccupati dalla paura di perdere una grande icona e in molte occasioni sono state diffuse voci su presunte malattie del canzoniere.

A chiarire la situazione ci ha pensato Renato Zero in persona, il quale ha voluto tranquillizzare tutti sul fatto che gode di ottima salute. Ovviamente lo ha fatto a modo suo e in modo totalmente diretto ed ironico, ha dichiarato: «Ma che devo fa’? Mi devo presentare col certificato medico? Con le analisi del sangue in mano? Sto bene, ringraziando Dio, certo se continua questa campagna denigratoria finirò per star male. Basta. Sono stufo!».

Renato Zero, altro che addio: ecco dove lo rivedremo

Renato Zero, classe 1950, ha da pochi mesi ha compiuto 73 anni e come ha dichiarato in molte interviste, gode di ottima salute. Il cantautore non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua più grande passione, diventata ormai una ragione di vita. I fan di Renato potrebbero rivederlo dove tutto è iniziato, sul palco in cui si è imposto come big della musica italiana.

A febbraio 2024, salvo cambiamenti dei palinsesti Rai, inizierà la nuova stagione del Festival di Sanremo. I concorrenti verranno in ogni caso annunciati nella finale di “Sanremo Giovani” che si terrà a dicembre 2023. Tra le anticipazioni della prossima edizione, è spuntato il nome del grande Renato Zero tra i possibili ospiti della kermesse musicale. Dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston nel 1991 in cui ha presentato il brano “Spalle al muro“, potrebbe esserci un ritorno del grandissimo ed eccentrico Renato. Non ci resta che attendere e sperare di rivederlo dove tutto ha avuto inizio.