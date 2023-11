Cecilia Rodriguez, travolta da offese pesantissime: “…sei una cavalla” | L’influencer messa all’angolo da loro

Cecilia Rodriguez è stata pesantemente offesa sui social con frasi molto brutte. Molte volte gli utenti non si rendono conto che le parole possono essere più affilate di una lama.

È la sorellina di Belen, la giovane Cecilia Rodriguez, la quale ha seguito le orme sui social di sua sorella, posando per diversi brand di moda, nonché gestendo le attività di famiglia con i suoi fratelli.

La fama però non offre soltanto momenti idilliaci, in quanto c’è anche un altro lato della medaglia, come per esempio l’ossessione di alcuni follower sui social per lei, le continue critiche degli hater e la mancanza di privacy. La Rodriguez questi aspetti li conosce molto bene, come per esempio l’ultimo episodio in cui è stata insultata per un video social. La gente è impazzita, non c’è altro da dire.

Gli insulti contro Cecilia Rodriguez

Rimanendo sempre in tema social, Cecilia Rodriguez è felicemente innamorata di Ignazio Moser, con il quale fa coppia fissa da anni. Per tutta una serie di sfortunati eventi, i due piccioncini hanno dovuto rimandare le loro nozze, creando il malcontento dei loro follower, i quali seguono questo evento con particolare foga.

Stufa di tutti quei pettegolezzi che la vedrebbero sempre in procinto di mettere la parola fine alla storia con il suo futuro marito, la Rodriguez dopo aver pubblicato uno scatto con Moser a dimostrazione che i due stanno ancora insieme, è sbottata con un lungo sfogo social. Ecco che cosa ha suggerito ai suoi follower: “tornate in voi, cercate di capire che questi social non sono la vita reale…”.

Tutto per un post

Soltanto perché un vip pubblica alcuni dei momenti della sua vita, che possono essere lavorativa e non, sui social, non vuol dire che i follower hanno il diritto di insultare una persona. Anche perché nella vita reale, nessuno avrebbe il coraggio di dirle le medesime cose guardandola negli occhi. Eppure Cecilia Rodriguez, per ogni post che pubblica riceve molti apprezzamenti ma anche molti insulti.

Ad uno dei suoi ultimi post, nel quale pubblicizza una maglia Tezenis, ha ricevuto tanti insulti, ma fortunatamente anche tanti commenti positivi. Per ogni cattiveria letta: “…sei una cavalla“, “ride come un cavallo”, ne troviamo anche altri positivi (meno male): “stupenda”, “sei molto attraente chechu”. Sicuramente Cecilia avrà ormai “le spalle larghe” e darà più peso alle parole dei follower che le vogliono bene piuttosto che agli hater che cercano di sminuirla costantemente.