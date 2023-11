Alessandro Borghese, chi è la moglie del noto chef? È bellissima ma lontana dal mondo culinario

Alzi la mano chi conosce la moglie di Alessandro Borghese? È una donna bellissima, ma se pensate che coltivi la medesima passione dello chef stellato, siete completamente fuori strada.

Alessandro Borghese non è soltanto uno chef talentuoso e straordinario, il quale ha fatto della cucina il suo regno, ma è anche un personaggio televisivo molto quotato. Il cuoco è un tutt’uno con i fornelli, ama provare nuove ricette e accostamenti di sapori e di profumi.

Non ha creato uno stile solo in cucina, ma anche nei suoi programmi televisivi, i quali sono diventati una compagnia irrinunciabile per molti telespettatori. Ma se del suo lavoro praticamente sappiamo tutto, in quanti sanno chi è sua moglie?

La moglie di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese è vecchia scuola, di quelli che amavano talmente tanto il proprio lavoro che lo sceglievano prima per passione che per lo stipendio. A lui non è mai interessato dover lavorare nel fine settimana, la sera, durante le festività e soprattutto è partito dal fondo con umiltà, facendo la gavetta, che gli ha permesso di espandere le sue conoscenze, facendo diventare uno dei maggiori chef stellati d’Italia.

Eppure ha confidato che ha fatto molta difficoltà a trovare personale per i suoi nuovi ristoranti, in quanto i giovani di oggi hanno esigenze diversa da quelle che aveva Alessandro alla loro età. Ecco perché chef Borghese ha lanciato un appello: “Di sicuro è e resta un lavoro molto impegnativo che si fa la sera, il sabato e la domenica, le feste comandate… Si deve sceglierlo per passione e non solo per soldi…”.

Ecco chi è

Tornando a noi, avete capito quindi chi è la moglie di Alessandro Borghese? Esatto, è proprio lei, Wilma Oliverio, madre delle sue due figlie, con la quale ha festeggiato da poco 14 anni di matrimonio. Quando si conobbero, Wilma era manager della Digital Bros, la quale chiese ad uno chef ancora sconosciuto, o meglio conosciuto solo per essere il figlio di Barbara Bouchet, di partecipare al videogioco di cucina che stavano creando. Da lì un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento non si lasciarono più.

Wilma Oliverio oggi gestisce la AB Normal, la società che si occupa di gestire tutte le attività del marito. Avrebbe tanto voluto fare l’autrice televisiva, ma dopo che l’hanno accusata di usare il marito per fare carriera, decise di abbandonare l’idea. Adesso si è presa una piccola rivincita comunque: “All’epoca volevo fare l’autrice in televisione e non me l’hanno consentito. Ora ho ricevuto molte offerte per tornare in tv, ma non è che accetto adesso che sono la moglie di Borghese, dovevano propormelo venti anni fa…”, ha risposto seccamente.