Alessia Marcuzzi addio a Boomerissima: la decisione è arrivata come un fulmine | Ecco cosa è costretta a fare

Alessia Marcuzzi, ciao ciao al suo Boomerissima. Ormai la decisione è stata bella che presa. Cosa è costretta a fare.

Ha suscitato un sentimento di acuta e viva gioia l’annuncio della splendida conduttrice romana di essere pronta a tornare in TV con un programma nuovo di zecca. Lei lo ha fatto più di un anno fa quando, dopo aver lasciato le Reti Mediaset, deve ha operato per tantissimo con successo, è giunta in Rai.

I suoi fan, soprattutto della prima ora, erano rimasti molto male nell’appurare che a lei da anni non fossero più affidate conduzioni all’interno dell’Azienda del Biscione. Successivamente hanno appurato quanto lei fosse felice di dare loro in pasto un nuovo progetto televisivo nel quale ci credeva tantissimo.

Non per nulla per esso ci aveva lavorato anche nelle veste di autrice. Stiamo parlando di Boomerissima che dallo scorso 31 ottobre 2023 è tornato in onda in prime time su Rai 2 con la sua seconda assai attesa stagione. Tanti, tantissimi gli ospiti del suo show a cominciare dal mitico Amadeus con il quale ha ottenuto una strepitosa gag all’inizio della prima puntata di quest’anno.

Alessia Marcuzzi, l’addio a Boomerissima è inevitabile

Insomma, tutto faceva presuppore un grande successo ma dopo gli ottimi risultati ottenuti alla prima, complice forse il fatto che fosse andata in onda nella sera di Halloween, festa che da anni si festeggia anche nel nostro Paese e che il giorno seguente i ragazzi non andavano a scuola e molte persone non andavano a lavorare per via della festività dei Santi, la seconda ha subito un netto calo.

Ovviamente ciò non ha fatto felice nessuno, dagli estimatori di Alessia, alla conduttrice e al suo affiatatissimo team lavorativo, così come ai vertici Rai. Tuttavia pare che il suo Boomerissima sia stato stracciato dall’ultima puntata della serie televisiva, trasmessa in prime time proprio da Rai 1, Il Caso di Elisa Claps. E ora lei è corsa ai ripari. L’addio pare inevitabile al suo programma. Che cosa è costretta a fare.

Che cosa è costretta a fare ora

In realtà i risultati non sono affatto così disastrosi e catastrofici. E in ogni caso lei non ha la minima intenzione di lasciare il timone del suo super nominato Boomerissima. Tra l’altro in molti spifferano, che in nome della sua grande amicizia sia con Rosario Fiorello che con Amadeus, lei possa fare capolino al Festival, proprio sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Tuttavia lei non opera soltanto in Televisione. Da anni e anni, oltre a essere una bravissima blogger e seguitissima influencer, è diventata un’eccellente imprenditrice nel settore del Beauty. E anche durante i vari lockdown e la pandemia ha tenuto compagnia ai suoi fan sui Social donando loro tanti consigli di bellezza.