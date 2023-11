Alessandra Celentano affossata in diretta tv: “…sei un avvocato delle cause perse” | Rissa tra due colleghe

Alessandra Celentano da quando fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi, di risse tra colleghi ne ha viste parecchie. Quest’ultimo esploso, sicuramente resterà negli annali.

Ad Amici ci sono regole ben precise sia per poter accedere che per poter rimanere e tentare di vincersi il tutto e per tutto alla finale. Essendo un talent di tutto rispetto, con insegnanti che giudicano nella stessa maniera che si potrebbe essere giudicati a scuola, anche qui si creano disagi e malcontenti per un voto insufficiente.

Sicuramente, Alessandra Celentano, per quanto sia una professionista del suo settore, è anche una tra gli insegnanti più criticati dai suoi allievi, da parte di quelli che non rientrano nelle sue corde per lo meno. Siamo abituati a vederla furiosa con gli allievi, un po’ meno forse con i colleghi, ecco che cos’è successo.

La lite con Alessandra Celentano

Aprendo un attimo una parentesi per quanto riguarda i partecipanti del ballo di Amici, ci sono altre due donne che hanno richiesto attenzione. Per chi non lo sapesse Veronica Peparini, la coreografa di Amici, aspetta due gemelline dal ballerino Andreas Muller. Nonostante la forte differenza di età tra i due, Veronica e Andreas non si nascondono più e sono usciti allo scoperto, vivendosi il loro amore e la loro nuova famiglia allargata.

In passato, la Peparini è sempre stata molto legata anche a Giulia Stabile, la vincitrice della ventesima edizione di Amici. Ma da poche ore il gesto eclatante ha ribaltato la situazione, le due hanno smesso di seguirsi e pare siano ai ferri corti. Secondo Amedeo Venza: “Sembra che la Peparini abbia tolto il follow a tutti quelli che non le hanno fatto gli auguri per la gravidanza e tra questi ci sarebbe anche Giulia Stabile…”.

Ma sarà veramente solo questo il motivo? Chi può dirlo, per altri sui social, Veronica e Giulia non si parlerebbero più da quando la coreografa ha indirettamente ripreso la ballerina per via dei corsi che la giovane tiene di ballo. Ecco che cosa aveva detto, che in molti hanno pensato potesse essere una frecciata all’ex di Sangiovanni: “Dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un po’ di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza”.

Duro confronto

A prescindere dalla situazione che lega Giulia Stabile e Veronica Peparini, per le quali ancora non possiamo dire nulla in merito, in quanto non c’è stata nessuna dichiarazione ufficiale, possiamo parlare del litigio intercorso tra Alessandra Celentano e Elena. Le due esperte di danza sono andate in contrasto per via del giudizio che ognuna di loro reputa nei confronti del ballerino Nicholas.

Sono volate parole forti, quando Elena ha provato a difendere il suo punto di vista in merito al giovane ballerino, Alessandra l’ha attaccata dicendole: “sei un avvocato delle cause perse“. Alla fine nessuna delle due ha voluto fare un passo indietro, quindi sicuramente ne vedremo ancora delle belle nelle prossime puntate.