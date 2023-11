Ricordate Diana Est, la cantante di Discoring? Poteva fare una fine migliore | Costretta a vivere così

Chi si ricorda Diana Est? Ecco che fine ha fatto oggi la famosa cantante che negli anni ’80 raggiunse un successo stratosferico. Anche se la sua presenza fu breve, ha segnato comunque un’epoca.

Cristina Barbieri alias Diana Est, come dicevamo è una cantante italiana che raggiunse la sua notorietà negli anni ’80, grazie al genere italo disco (esatto, quello di cui parlano i The Kolors) che tanto era famoso in quel periodo.

La cantante ottenne maggiormente successo grazie a due singoli in particolari, Tenax e Le Louvre. Questi e altri brani, Diana Est li portò in programmi molto famosi di quegli anni, come Discoring, Premiatissima e Popcorn. Poi di punto in bianco non se ne seppe più nulla, ecco che fine ha fatto la nota cantante.

Che fine ha fatto Diana Est?

Il mondo della musica dà e il mondo della musica prende. Principalmente funziona sempre così, purtroppo non tutti gli artisti del momento, resistono alle prove del tempo, anche se Diana Est, pur essendo sparita dalle scene, ha avuto la capacità comunque di farsi ricordare dai suoi fan e da quelli delle nuove generazioni. Come direte voi? Facendo cantare o meglio remixare le sue canzoni a famosi dei giorni nostri, i quali hanno contribuito al ritorno delle scene della Barbieri.

Diana Est entrò nel mondo della musica grazie a suo zio, Mario Lavezzi. A contributo del suo successo ci fu anche il cantante Enrico Ruggeri che l’aiutò non solo con lo stile, ma anche con il brano d’esordio, Tenax. A quanto pare, in base alle parole che rilasciò in una vecchia intervista, pare che tra lei e Ruggeri non scorra più buon sangue, anche se il motivo non è stato rivelato.

Un breve successo ma intenso

Dal 1982 al 1984, la cantante che partecipò a Discoring, Diana Est, ebbe un enorme successo per i suoi brani che riscattarono enorme successo. Dopo semplicemente smise di cantare, anche se non rilasciò mai un comunicato ufficiale di abbandono dalle scene. Ad ogni modo, in molti si chiedono oggi, alla veneranda età di 60 anni, che fine abbia fatto la famosa cantante degli anni ’80?

Diana Est è sposata e ha dei figli, ma di preciso non sappiamo cosa faccia oggi. Ogni tanto accetta di esibirsi privatamente o a qualche evento, ma da come aveva dichiarato lei stessa in una vecchia intervista, non dava assolutamente un giudizio positivo del mondo musicale di quegli anni. Ad ogni modo, oggi si gode anche i vari remix delle sue canzoni che i cantanti attuali creano partendo dalla sua base. Un esempio eclatante è stato Prezioso con il remix di Le Louvre.