Luisa Ranieri, lancia una nuova tendenza: il look ispirato agli anni Ottanta è imperdibile | Ecco come si è conciata

Luisa Ranieri si è mostrata al grande pubblico con un look anni 70-80 che ha lasciato tutti senza parole. Non potete assolutamente perdervela, in quanto è divina. Ecco perché si è vestita in questa maniera.

Non è soltanto una conduttrice e un’attrice molto famosa, la bella Luisa Ranieri, ma è anche la moglie di uno dei commissari più amati della Rai, stiamo parlando di Luca Zingaretti, con il quale è sposata dal 2012 e dalla quale ha avuto due figli.

Luisa e Luca sono molto affiatati, motivo per cui sono una di quelle coppie che i fan adorano vedere insieme. La Ranieri viene molto seguita anche sui social, essendo lei non soltanto un’attrice straordinaria, vincitrice di numerosi premi, ma anche un esempio di finezza ed eleganza. Per questo il suo look anni ’70-’80, non è passato inosservato.

Il look di Luisa Ranieri

Il nome di Luisa Ranieri in queste settimane è al centro dell’attenzione, per via della sua partecipazione al primo film ideato da Ferzan Ozpetek, in esclusiva per Netflix. Stiamo parlando di Nuovo Olimpo, pellicola presentata alla festa del Cinema di Roma 2023.

“Il punto di partenza del film è una storia vera che mi è successa negli anni Settanta e che da tanto tempo volevo usare come spunto per farne un film”, ha dichiarato Ozpetek ed è da questo spunto che è nato un film che sta riscontrando già notevole successo, pur essendo uscito sulla piattaforma di streaming soltanto dal 1° novembre.

Un look alla Mina

Vi abbiamo parlato del nuovo film di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo, in quanto la brava Luisa Ranieri fa parte del cast. Nel film interpreta la giovane Titti, la quale amava molto Mina, per questo cerca di riprodurre il suo look in tutto e per tutto. La Ranieri, seppur con una sembianza totalmente diversa dalla vera cantante, grazie a quel trucco perfetto che le è stato applicato, ricorda molto la star alla prima maniera.

Questa scelta di look è stata richiesta esplicitamente dal regista, il quale ha voluto omaggiare la cantante che all’epoca del film muoveva i primi passi in quel percorso che l’avrebbe fatta diventare la famosa celebrità che tutti noi conosciamo, imitata in ogni occasione possibile.

Tra l’altro, la Ranieri ha raccontato: “Ferzan non aveva pensato a me. Mina gli ha detto “perché non usi quella ragazza, la Ranieri, che mi piace tanto?”. Lui ci ha ragionato e mi ha chiamata…”. Per la moglie di Zingaretti è stato veramente un onore, come ha dichiarato lei stessa: “Essere suggerita da Mina è come vincere un Oscar, è la nostra più grande interprete. Ha rivoluzionato l’immagine femminile…”.