Micaela Ramazzotti lancia una nuova tendenza: puoi realizzarlo anche tu in pochissimi minuti

Micaela Ramazzotti ha lasciato tutti senza parole, ha lanciato una nuova tendenza e i fan sono rimasti estasiati. Tutti quanti possono realizzarlo, non ci va quasi niente.

Nata a Roma nel 1979, Micaela Ramazzotti è la nota attrice e da poco anche regista, che dagli anni duemila, ha iniziato a farsi conoscere e apprezzare dal pubblico. Grazie alla sua bravura nella recitazione, nel corso della sua carriera, la Ramazzotti ha vinto diversi premi e riconoscimenti.

Come dimenticarla in film quali, Vacanze di Natale 2000, La prima cosa bella, Il cuore grande delle ragazze e così via? Ma Micaela non viene seguita dai fan soltanto per la sua bravura e per la sua bellezza, ma anche per i suoi consigli di moda. Che lo faccia direttamente o indirettamente, il nuovo look che ha sfoggiato è già di tendenza.

La tendenza lanciata da Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il suo primo film in veste non solo di attrice ma anche di regista, stiamo parlando di Felicità, dove ha vinto il premio degli spettatori, nella sezione Orizzonti Extra. Come ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, in merito al suo film: “È un titolo beffardo perché racconta la storia di una famiglia profondamente infelice, in cui ognuno coltiva la sua tristezza. Ma la parola “felicità” suona sempre bene, in qualunque lingua…”.

La Ramazzotti ha sempre saputo di voler essere un’attrice, come ha dichiarato lei stessa: “Mi sembra di aver cercato questa strada sin da quando ero piccola. Mi sono sempre sentita un po’ artista. Ero una sognatrice, mi perdevo tra i miei pensieri, mi fissavo…”.

Il nuovo look è una “bomba”

Come dicevamo, Micaela Ramazzotti fa presa tra i fan non soltanto le sue interpretazioni e la sua bellezza, ma anche i suoi look. Di recente, ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli che ha sfoggiato anche durante il film, Felicità, nella quale appare con un caschetto asimmetrico total blonde. Che dire, con questa acconciatura ha fatto bingo, in quanto è tutto perfettamente in linea e in armonia con i tratti e il colore del suo viso.

Com’era presumibile pensare, quel look è piaciuto ai suoi follower i quali l’hanno fatto diventare già il taglio di tendenza di questo autunno. Sono molte le fanciulle che hanno ricreato questo particolare taglio, segno che la Ramazzotti, ha fatto centro anche sui capelli.