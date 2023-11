Francesca Fagnani, altro che brava presentatrice: quello che ha detto in diretta è vergognoso

Come al solito, Francesca Fagnani divide il web, c’è chi la critica e non la ritiene una brava presentatrice e chi invece non si perde nemmeno una sua apparizione pubblica. Ecco che cos’è successo.

Francesca Fagnani con il suo programma, Belve, ha raggiunto l’apice del suo successo e sicuramente il suo stile e il suo modo di fare piace tanto alla maggior parte dei suoi telespettatori. Grazie al suo humor pungente, riesce a strappare delle dichiarazioni ai suoi ospiti che lasciano sempre senza parole.

Ad ogni modo, molti utenti a volte si scandalizzano per frasi e parole che vengono dette, quando in realtà ci sarebbero cose ben peggiori da contestare. Si tende ad essere puritani in contesti blandi e di vita e totalmente assenti in altre circostanze gravi. Comunque diteci cosa ne pensate, è veramente così grave quello che è stato detto dalla Fagnani?

L’intervista da Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, già da diversi anni conduce Belve, il noto programma della Rai, che nonostante alti e bassi, continua a far guadagnare molti punti di share all’emittente statale. Durante le sue interviste, la compagna di Mentana, cerca di far chiacchierare i suoi ospiti, di argomenti tabù o comunque mantenuti segreti fino a quel momento. Con alcuni poi non ha concluso nulla, in quanto i vipponi sono rimasti ermetici.

Famosa è stata la smorfia che Francesca ha fatto nei confronti di Raoul Bova, quando annoiata gli ha fatto notare che non aveva risposto in maniera diretta alle sue domande, piuttosto ha cercato di tergiversare, allungando il brodo. In molti altri casi invece, ha strappato delle rivelazioni che ad oggi vengono ancora nominate, come per esempio le parole di Isabella Ferrari e di Ornella Vanoni.

Un’attrice meravigliosa

Nell’intervista in questione invece, la brava Francesca Fagnani ha intervistato l’altrettanto brava e talentuosa, Anna Foglietta, la quale parlando del suo ruolo in, Nessuno mi può giudicare, ha raccontato dell’apprezzamento dei suoi fan per il ruolo da lei interpretato. Ne è uscita una simpatica battuta tra Anna e Francesca, che tanto è piaciuta online.

Le due donne sono entrambe professioniste e talentuose nel loro lavoro, per questo quei pochi che hanno criticato le loro parole in diretta, dovrebbero forse prendere la vita con più humor e meno astio. Vi riportiamo il video in questione, che ne pensate?