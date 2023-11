Albero di Natale: ecco come decorarlo con stile ed eleganza | Lo farai sembrare più voluminoso con questa tecnica

Questo favoloso consiglio rilasciato sui social vi aiuterà a decorare il vostro albero di Natale in maniera impeccabile. Se farete così, sembrerà molto più voluminoso. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come ogni anno, Natale è alle porte e quella magia che solo questo particolare mese dell’anno rilascia, sta per entrare nel cuore di tutti noi. Si sa, al mondo c’è chi è più Grinch e chi no, ma alla fine tutti quanti amano qualcosina di questo periodo, anche solo fare un regalo ad una persona cara.

Ad ogni modo, addobbare l’albero di Natale è un’arte e ogni anno si cerca la tecnica più in voga per rendere la casa ancora più in sintonia con questo periodo frizzante. Ecco perché se seguirete le direttive di questo video tutorial, farete un figurone, sembrerà addirittura più voluminoso.

Come decorare l’albero di Natale

Natale si avvicina e nonostante manchino ancora diverse settimane, online si iniziano a cercare delle idee su come rendere speciale questa festa quest’anno. Soprattutto fare qualcosa di nuovo per non rendere sempre tutto uguale da un anno all’altro. Potrete trovare veramente molte idee per rendere speciali queste feste, come per esempio un menù totalmente innovativo o decorare la vostra casa a festa, seguendo le regole più rivoluzionarie del mondo del design e ancora preparare la tavola, come se foste in una puntata di, Cortesie per gli ospiti.

Molte volte non servono grandi cose, basta un menù scritto a mano, un centro tavola realizzato fai da te, dei segna posto invitanti, piatti e bicchieri decorati, luci particolari e così via. Insomma, di idee ce ne sono molte, ma ricordatevi che l’aspetto più importante del Natale è quello di festeggiarlo con le persone care.

Un’idea particolare

Seguendo le direttive della proprietaria del canale TikTok, legioievuoldirecasa, quest’anno addobberete l’albero di Natale in una maniera molto elegante e veramente di fino. Lo stile regnerà a casa vostra, mettendo le palline a grappolo come indicato per dare volume e consistenza al vostro albero.

Inoltre vi viene spiegato come inserire le varie decorazioni, partendo sempre dai più grossi ai più piccoli, dal basso verso l’alto. Inoltre, tutte le decorazioni presenti sul video social, sono disponibili sul loro shop online, in modo da poterlo replicare ugualmente o personalizzarlo in base al vostro gusto. Ad ogni modo, con questa tecnica il vostro alberello avrà luce e stile, con quelle palline trasparenti con decorazioni dorate al loro interno che si vedono fin da quando si entra dalla porta.