Sei triste? Ecco svelato come combattere questa sensazione in meno di 10 secondi

Ecco alcuni segreti per eliminare la sensazione di tristezza. Segui questi piccoli consigli per tornare a sorridere

La vita dell’essere umano è composta da una serie di emozioni, positive o negative, che l’individuo sperimenta quando risponde a stimoli esterni determinando un’alterazione dello stato d’animo.

Chiunque, almeno una volta nella vita, ha provato quella sensazione di malessere emotivo che porta a vedere tutto nero. Una litigio, una separazione, un lutto, un risultato non raggiunto sono tutti eventi della quotidianità che possono portare ad avvertire tristezza.

Non sempre, però, questo stato d’animo rappresenta un qualcosa di negativo. La tristezza è passeggera e come tale, tende a scomparire in un breve termine. Per cui, è necessario insegnare alle nostre menti a non aver paura delle emozioni, anche di quelle che ci sembrano negative.

La tristezza è considerata come un’emozione primaria, ovvero quelle che lo psicologo statunitense Paul Ekman definisce universali ed innate. Si tratta, infatti, di stati d’animo sperimentate da individui che appartengono a culture completamente differenti tra loro.

L’atteggiamento è tutto!

La tristezza è uno stato d’animo innato nell’uomo che sperimenta come reazione ad uno stimolo esterno. Si tratta di un’emozione che proviamo sin dalla nostra infanzia e che, seppur con scarsi risultati, abbiamo provato ad eliminare con milioni di alternative. Nella società odierna si è creato il falso mito secondo cui per essere felici è necessario non avere alcun tipo di problema, ma questo non è reale.

Anche un individuo che appare sempre sorridente ha delle situazioni preoccupanti da affrontare, ma ciò che cambia è il suo modo di reagire alle emozioni. Tutto sta nell’atteggiamento mentale con cui si affrontano le difficoltà della vita, vivendo i vari eventi con più leggerezza e distacco. Quindi, in primo luogo, è necessario accettare ciò che ci è successo ed individuare la lezione di vita che deriva da quella difficoltà. Infine, non guardare al passato e non rimuginare troppo su come sarebbe potuta andare se ti fossi comportato diversamente. Guarda avanti e accetta.

Come superare la tristezza in 10 secondi

Prima di svelarti come superare la tristezza, è necessario specificare che si tratta di uno stato d’animo comune e del tutto normale. Per cui, non demoralizzarti se provi malessere emotivo poichè è momentaneo e dipende dal modo in cui noi decidiamo di reagire ad un problema o ad una difficoltà. Detto questo, ci sono moltissimi modi per affrontare la tristezza: ad esempio parlarne con persone di fiducia può essere un ottimo modo per accettare più rapidamente ciò che ci sta accadendo.

In secondo luogo, è risaputo che la musica abbia un effetto benefico sugli individui ed esistono delle canzoni che regalano la felicità. Un metodo scientifico per superare la tristezza è proprio quella delle “good vibes“, ossia delle vibrazioni positive ideate dal Dr. Michael Bonshor, un professore universitario che studia la musica in relazione al benessere. Secondo tale metodo, per creare una canzone allegra è necessario alternare strofa e ritornello ed una combinazione tra chiave maggiore in 7 accordi ed un ritmo forte. “Good Vibrations” dei Beach Boys è tra i primi brani che segue tale metodo ed è in grado di regalare felicità.