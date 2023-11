Oroscopo, Bilancia: Puoi salvare la tua relazione non pronunciando queste frasi | Rischi grosso

Se volete fare in modo che la vostra relazione non giunga al termine, non pronunciate mai queste frasi, se il vostro partner è del segno zodiacale della Bilancia. Rischierete veramente molto.

A prescindere da chi crede cosa, ogni segno zodiacale ha un profilo molto dettagliato sul tipo di atteggiamento, pensieri, carattere e così via. Per questo molte volte, quando una persona parla, dice divertito di essere del “segno tot.”, in quanto chi conosce le stelle, sa perfettamente di cosa parla.

Ovviamente questo giochino funziona solo tra gli appassionati di Astronomia, tutti gli altri ovviamente resteranno confusi. Ad ogni modo, se conoscete perfettamente le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia, ecco quali sono le cose che non dovrete mai dirgli se vorrete mantenere la vostra relazione insieme a loro.

Non dite queste cose ad una Bilancia

Per tutti coloro che vorrebbero saperne di più di una persona nata sotto il segno della Bilancia, sappiate che è il settimo segno dello zodiaco, e comprende tutti coloro che sono nati tra il 23 settembre e il 22 ottobre. Sono persone molto intelligenti e odiano la staticità, amano ampliare le loro vedute e trovare sempre realtà alternative nelle quali vivere.

Sono persone che amano la giustizia, il loro simbolo lo dimostra ampliamente, motivo per cui inizieranno a infrangere le regole se queste non corrisponderanno a modi onesti di vita o se vanno contro il rispetto dell’individuo. Infine amano molto la bellezza, lavoreranno sempre molto sodo affinché il loro corpo sia perfetto e a fianco a loro chiederanno la stessa dedizione al loro partner, pena l’allontanamento immediato.

Non dirlo mai

Ci sono frasi che non dovreste mai rivolgere al vostro partner se è nato sotto il segno della Bilancia, in quanto lo fareste solo scappare via da voi. Come anticipato ama molto la giustizia, motivo per cui il tradimento non è contemplato, quindi è inutile che provate a dargli delle “ragioni” motivate a questo vostro gesto, semplicemente non vi perdonerà mai. Inoltre ci sono frasi ben precise che non dovrete mai rivolgere ad una persona di questo segno:

sei una persona troppo precisa

sei una persona troppo polemica

arriverò tardi aspetta ancora un pò

vorrei aiutarti ma non posso

ma come ti sei vestita?

sei una persona troppo indecisa per me

Ecco dite queste frasi ad una Bilancia o parole affini e per loro avrete chiuso categoricamente, raramente perdoneranno questo genere di affronto, anche perché per loro alcune parole avranno un significato molto più profondo di quello che potreste pensare.