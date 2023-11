Maglioni natalizi che passione: ecco l segreto per abbinarli ed essere sempre alla moda

Anche voi avete l’ossessione dei maglioni natalizi? Ecco un segreto su come essere fashion senza rinunciarci

Manca poco più di un mese alla festività più amata dagli italiani e dal mondo intero e già si avverte che l’aria sta cambiando. Il Natale, da sempre, rappresenta l’occasione giusta per riunire la famiglia e lasciar fuori i problemi dell’anno trascorso, le tristezze e le malinconie.

Il momento degli addobbi è senza dubbio il migliore da condividere con i propri cari. Si trascorrono ore in compagnia dei propri fidanzati o fidanzate, dei figli o genitori ad allestire la propria casa per la giornata più attesa dell’anno.

La decorazione dell’albero tradizionalmente avviene l’8 dicembre, durante la giornata dell’Immacolata concezione. Tuttavia, in molti preferiscono anticipare l’allestimento della propria dimora per percepire la magia che solo il Natale porta con se.

Durante il periodo natalizio, l’aria è diversa. La città si riempie dell’odore dei mandarini, della cannella e dello zucchero a velo. I paesi si illuminano e rendono l’atmosfera più magica. Per non parlare degli outfit natalizi: calzini, maglioni, cappelli e sciarpe che ritraggono elfi, alberi di natale, renne e fiocchi di neve.

Ecco come si festeggia il Natale nel mondo

Tutto il mondo è paese, ma per festeggiare il Natale ognuno ricorre a tradizioni, usi e costumi differenti. In primo luogo, non si festeggia lo stesso giorno: ad esempio, in Norvegia si celebra il 24 dicembre, mentre in Russia il 6 gennaio. Ai Caraibi, viene allestito l’albero di filao, conosciuto anche come “pino australiano” e tutte le case di Puerto Rico suonano a ritmo di Feliz Navidad di José Feliciano.

Nei paesi scandinavi l’albero di natale si addobba il 23 dicembre, nella giornata della “piccola vigilia”. La tradizione vuole che il 24 dicembre, il giorno di Natale, l’intera famiglia si riunisca in una sauna e dopo il pranzo con i parenti, si aspetti Joulipukki (Babbo Natale) che distribuisce i regali ai più piccoli. Nei paesi del sol levante, il 24 dicembre si festeggia una specie di San Valentino con la celebre tradizione del ‘pollo fritto‘. In Giappone, infatti, il Natale non ha lo stesso nostro valore a causa della differente religione ed il 25 dicembre è un giorno lavorativo.

Outfit natalizio, ecco un segreto per essere sempre alla moda

Il Natale è un vero e proprio stato d’animo che riporta alla felicità e alla bontà. Lo stato mentale è dovuto anche all’atmosfera che si crea nel periodo natalizio con addobbi, luci e colori che illuminano la città e le case. Tra le tradizioni del nostro paese c’è anche quella di indossare abbigliamento natalizio e più in particolare, i tanto amati maglioni.

Sono tantissimi i modelli di Christmas Jumper presenti sul mercato e che ogni anni vengono acquistati da milioni di italiani. Ma come fare per essere alla moda senza dover rinunciare ai maglioni natalizi con renne, Babbo Natale e fiocchi di neve? Innanzitutto, ricorda che lo spirito giusto per indossare questo capo d’abbigliamento è sicuramente l’ironia: per cui è importante giocare con i colori per trasmettere gioia e allegria. Un consiglio per essere sempre fashion è quello di scegliere maglioni semplici, senza eccessi. Curando il trucco e l’acconciatura, potrai dar vita al tuo outfit natalizio alla moda.