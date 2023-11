Bobo Vieri, travolto da una situazione orribile: “…sono in gravissima difficoltà” | Ha bisogno di aiuto

Bobo Vieri ha finalmente voluto dire la sua, sulla questione legata alla Bobo Tv di cui si parla molto in questi giorni. Ecco come si è sentito l’ex calciatore, l’ha dichiarato personalmente.

Non ha bisogno di molte presentazioni Christian Vieri, alias Bobo, il quale con la sua lunga carriera calcistica ha fatto sognare per anni, i suoi tifosi più sfegatati. Poi ha deciso di ritirarsi da quel mondo e così ha iniziato a vagliare diverse alternative.

Come per esempio gli spot televisivi e anche un podcast tutto suo denominato, Bobo Tv, insieme all’ausilio dei suoi ex compagni di squadra, Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano. Sembrava andare tutto bene, ma alla fine le cose sono precipitate e Bobo si è sentito abbandonato, ecco che cos’è successo.

La dichiarazione di Bobo Vieri

Cosa ne sarà della Bobo Tv da adesso in poi in realtà nessuno l’ha ancora capito, in quanto si vocifera possa finire in tribunale anche questo canale podcast. Prima del caso Vieri c’è stato anche quello con Fedez e Luis Sal, entrambi i podcast per ragioni diverse, pare stiano finendo entrambi nella stessa direzione. Il canale Bobo Tv ha sancito la collaborazione di Vieri, Ventona, Adani e Cassano, i quali volevano proseguire la loro passione calcistica, lontano dal campo ma direttamente sui social.

Qualcosa poi è successa e il quartetto di amici si è sciolto. Secondo Fabrizio Corona la “colpa” sarebbe di una quinta persona se gli ex calciatore non sarebbero più amici. Ecco che cosa ha comunicato sul suo portale online, Dillingernews: “Lei esiste e si chiama Valentina Cammarata (che stranamente proprio oggi ha messo il profilo privato su Instagram) ed è la manager sia di Costanza Caracciolo che di Bobo Vieri…”. “Sembra che fosse Valentina ultimamente a dettare legge e che Vieri ascoltasse moltissimo se non solo, quello che diceva lei…”, prosegue Corona, facendo capire che se Bobo era contento, i suoi tre soci lo erano molto di meno.

Si è sentito solo

Sono giorni che si parla di questa storia, che si fanno ipotesi, congetture e pettegolezzi in merito al caso di Bobo Tv. A rilasciare una dichiarazione in merito nelle ultime ore, è stato uno dei diretti interessati, cioè Bobo Vieri in persona il quale ha dichiarato:

“Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della BoboTV. Poi tutto è finito lì…Tre giorni dopo, a poche ora dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati…”, e ancora: “Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto…i miei tre amici mi hanno lasciato solo…”. Cosa ne sarà della Bobo Tv e del rapporto di amicizia del mitico quartetto lo sapremo molto probabilmente nei prossimi giorni.